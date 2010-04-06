Rıdvan Dilmen gözaltında

T24 - Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, telekulak operasyonu kapsamında aralarında iş adamlarının da bulunduğu 24 kişiyle birlikte gözaltına alındı. 24 kişinin sorgusu sürerken Antalya'da da 4 kişi gözaltına alındı.



Operasyonla ilgili konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, gözaltına alınanlardan bazılarının toplum tarafından tanınan kişiler olduğunu, bunların zamanı gelince açıklanacağını söyledi.



Yine aynı soruşturma kapsamında mağdurlar arasında yer alan eski milli futbolculardan Tanju Çolak da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek müşteki sıfatıyla ifade verdi.



Çıkışta gazetecilerin soruların yanıtlayan Tanju Çolak "Beni aradılar, gelip ifade verdim. Beni de dinlemişler, şikayetçiyim" dedi.



Çolak, "Rıdvan Dilmen'den şikayetçi oldunuz mu" sorusuna ise "Hayır, burada olduğunu bilmiyordum. Rıdvan benim arkadaşım. Ondan şikayetçi olmadım" diye konuştu.





24 kişi gözaltında



Polis teşkilatının 165. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ümraniye Polis Ormanı’nda ağaç dikme bayramına katılan Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın son operasyonun yasadışı dışı dinleme ile ilgili olduğun söyledi.



Kuruluşun 165. yılı dolayısıyla yaptığı konuşmanın ardından sembolik olarak bir ağaç diken Hüseyin Çapkın, daha sonra son operasyonla ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.





Tanınmış kişiler var



Çapkın, bir gazetecinin “Aralarında Rıdvan Dilmen’in de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bir operasyon yapıldı. Bu operasyonla ilgili neler söyleyeceksiniz?“ sorusuna, “Bizim zaman zaman planlı operasyonlarımız olur ve sık sık olur. Bu da onlardan biridir. Gözaltına alınanların bazıları toplumun tanıdığı kişiler. Ama bunu zamanı gelince öğreneceksiniz“dedi.



Çapkın, bir gazetecinin, “Operasyonun yasadışı dinleme ile ilgili söyleniyor“ sorusuna ise “Evet işlenen fiillerden biri de budur, özeti budur. Operasyonla ilgili 24 kişi gözaltında. Çalışmalarımıza göre bu çerçevede gözaltı rakamı artabilir“ dedi.



İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İstanbul'daki 'yasadışı dinleme' operasyonuyla ilgili konuştu. Ümraniye'de katıldığı bir tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çapkın, "Planlı bir operasyondu. 24 kişi gözaltına alındı" dedi. Çapkın, gazetecilerin Rıdvan Dilmen de gözaltında mı' sorusuna "Evet" yanıtını verdi.





Antalya'ya da sıçradı



Telekulak operasyonu kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin sorgusu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sürerken, Antalya'da da olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.





İşadamlarına tehdit



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlı yazıyla Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde gözaltına alınan 4 kişi, Antalya'ya getirildi. Operasyon kapsamında Organize Suçlar Büro Amirliği'ne getirilen 1'i kadın 3 kişi ise bilgi sahibi olarak ifade verecek.



İstanbul polisinin 2 yıl süren teknik izleme ve takibinin ardından bu sabah yapılan operasyonda gözaltına alınan çetenin liderliğini, Mehmet Y.'nin yaptığı belirlendi. İşadamlarını, ailelerini, iş ve özel ilişkilerini ve ünlü kişileri dinledikleri iddia edilen zanlıların suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte liderlik yapmak, örgüt üyesi olmak, örgüt faaliyetleri kapsamında yasa dışı dinleme yapmak, dolandırıcılık ve kendilerini polis olarak tanıtmak gibi suçlar nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.



Çete üyelerinin aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu kişilerin özel görüşmelerini yasa dışı yollarla dinleyip şantaj yaptıkları, para karşılığı dinleme yaptıkları, eşinden, iş ortağından şüphelenen kişilerin çeteye yasa dışı dinleme yapması için para verdiği iddiaları bulunuyor.





2 yıl teknik takip yapıldı



Zanlıların işadamlarının ailelerini, özel yaşamlarını ve iş ilişkilerini, ünlü kişilerin telefonlarını dinlediği öne sürüldü.



Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 yıla yakın süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah erken saatlerde harekete geçti. İstanbul başta olmak üzere 4 ilde tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in de bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Telekulak çetesi olduğu belirtilen zanlıların 2 yıl içinde tanınmış kişileri ve işadamlarının telefonunu dinlediği belirtildi.





Çolak: Beni de dinlemişler



Eski milli futbolcu Tanju Çolak, 09.30'da Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Bir saat süren işlemlerin ardından emniyetten ayrılan Çolak gazetecilerin soruları üzerine, “Sabah 08.30'da beni aradılar. Gelip ifade verdim. Benim telefonlarımı dinlemişler. Mağdurum. Mağdur olarak geldim. ‘Şikâyetçi misiniz?’ dediler. Şikayetçi oldum. Bu olay futbolla şikeyle alakalı değil. Gizlilik kararı var, konuşamıyorum” dedi.





Rıdvan benim arkadaşım



Çolak basın mensuplarının “Rıdvan'dan şikâyetçi oldunuz mu?” sorusuna ise “Rıdvan benim arkadaşım. Ondan şikâyetçi olmadım. Ben buraya geldiğimde Rıdvan'ın olduğunu bilmiyordum. Öğrenince avukatıma talimat verdim. Rıdvan'a avukatımı verdim” diye cevap verdi.



Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.







