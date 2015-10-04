Rıdvan Dilmen: Gomez gol kralı olur

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş’ın deplasmanda Eskişehirspor’u 2-1 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen, sakatlık olmaması durumunda siyah beyazlıların Alman yıldızı Mario Gomez'in Spor Toto Süper Lig'de gol kralı olacağını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri kaydeden Mario Gomez’i değerlendiren Dilmen, “Geçen haftaki yayında da söyledim. Gomez, Türkiye Ligi’nin gol kralı olur" dedi.





"Penaltıları kullanmasa da olur"



Dilmen, "Beşiktaş’ın penaltıcısını bilmiyoruz, çünkü penaltı kullanmadı Beşiktaş. Penaltıları da kullanırsa zaten kesin olur. Ama bence penaltıları kullanmasa da gol kralı olur. Bir sakatlık olmazsa, ben Gomez’i mayıs ayı sonuna gol kralı olarak yazdım” şeklinde konuştu.