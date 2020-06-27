Rıdvan Dilmen, Gökhan Töre'nin kırmızı kartını yorumladı: Emre Belözoğlu'na yakışmadı, davranışı beni rahatsız etti

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart gören Gökhan Töre'nin pozisyonu için, "Emre Belözoğlu'nun davranışı beni çok rahatsız etti. Bu sıkıntılı. Rakip oyuncunun ve rakibin emeğine haksızlık ve saygısızlık oluyor." diye konuştu.

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan % 100 Futbol programında Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Maalesef Emre'nin bir abisi olarak, o davranışından ötürü Gökhan Töre kırmızı kart gördü. Ali Şansalan'ı çok beğendiğim bir hakemim. Gökhan Töre'ye iki sarı kartı da hatalı. İkisini de görmeden verdi.



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Emre Belözoğlu bunun üzüntüsünü yaşayacaktır. Emre Belözoğlu gibi bir oyuncuya bu olmadı. Biz de aldatmaya yönelik hareketler yapmış olabiliriz ama sonra pişman olabiliriz. Fenerbahçe yine kazanabilirdi. Emre Belözoğlu için hem çok iyi bir gece, hem de çok kötü bir gece. Hakemler ikinci sarı karta karışamıyor. Bunun değişmesi lazım.

Sonuçta canı yanan, haksız yere canı yanan bir takım var. Durup dururken oyundan atıyorsun Gökhan Töre'yi. Emre'nin davranışı beni çok rahatsız etti. Bu sıkıntılı. Rakip oyuncunun ve rakibin emeğine haksızlık ve saygısızlık oluyor."