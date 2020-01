Rıdvan Dilmen "Girerse golü atar" dedi; girdi, attı!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi. “Girerse golü atar” dediği ve oyuna dahil olduktan sonra Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü atan Ömer Şişmanoğlu’nun performansını değinen Dilmen, “Ömer Şişmanoğlu sürekli oynasın, gol kralı olur” diye konuştu.

Rıdvan Dilmen’in sözleri şöyle:

“Beşiktaş'ın savunması bugün çok iyi oynadı. 2 tane pozisyon verdiler. Hafta arası Beşiktaş'ın antrenmanını izledim. Ya acaba bu idman maçında puan mı veriyorlar dedim. Çok sıkı ve hırslılardı. O kadar konsantre ki herkes, hayran oldum ya. Böyle antrenman görmedim. Çata çat resmen. Hafta içinde Beşiktaş'taki antrenmanda yaşananlar olacak. Normal. Büyütmemek gerek. Caner-Cenk mevzusu çok normal şeyler. Her futbolcu yaşar bunları. Ben antrenmanda tartışmayı değil ortaki tempoyu not aldım. Hem de milli maçtan 2 gün sonraydı. Cenk ile Aboubakar yerine Ömer Şişmanoğlu oynasın, gol kralı olur. Ömer dışındaki herkes sahadakilerde biz de Beck'in şut çektiğini sandı ama Ömer takip etti, golü attı. Beşiktaş çift forvet oynayacaksa biri kesin Ömer olmalı diğer Cenk yada Aboubakar form durumuna göre tercih edilmeli. Beşiktaş bu ligin favorisi. Bunu her zaman söylüyorum ama bir kez daha söyleyeyim. Beşiktaş,1 iyi idman yapıyorlar, 2 disiplinliler 3 adaletli forma dağımı var. Beşiktaş'ın 1-0, 1-0 kazandığına bakmamak gerek. 6 puan cebinde. Kadro derinliği de var. Beşiktaş'ın korneri kaç? Neden sordum? İki taraftan Caner kullandı ama neticeye çeviremediler. Muammer iyi oynadı. Fabri karşı karşıya pozisyonda öne çıktı, cepheden başarılı. Muammer kedi gibi. Aboubakar'ın bugün 6 golü olsa, altıpasın içerisinden o pozisyonu atardı. Beşiktaş ilk kez 4-2-3-1 oynadı. Milan gibi. Bu maçın oyuncusu Ömer Şişmanoğlu. Ömer oyuna girerse gol atar diye düşünüyorum. Onun maçı.”

Ömer Şişmanoğlu 62. dakikada Tolgay Arslan'ın yerine oyuna girdi ve 5 dakika sonra gol attı.