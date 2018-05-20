Rıdvan Dilmen: Galatasaray, TFF'ye teşekkür etmeli

Spor Toto Süper Lig'in 2017/18 sezonunu Galatasaray şampiyon tamamladı. Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Göztepe - Galatasaray maçının ardından sarı kırmızılı takımın şampiyonluğunu yorumladı.

Rıdvan Dilmen'in NTV'de şöyle konuştu:

"Ben her zaman şampiyonlukların hak ediliş şekline bakarım. Galatasaray da bu sezon gerçekten hak ettiği bir şampiyonluğu yaşadı. Taraftarı bütün bir sezon takımın arkasında oldu. Fatih Terim'in gelişi önemli bir rol oynadı ve o kırılma anında Fatih Terim Galatasaray'a herkes güvendi."

"TFF'ye teşekkür etmeleri lazım. Fatih Terim'i gönderdikleri için. Bu şampiyonluğu taraftara da yazıyorum. Sezon başından bu yana Ostersunds maçından sonra tekrardan geldiler. Taraftar gücü şampiyonlukta çok önemlidir."