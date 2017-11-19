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Spor

Rıdvan Dilmen: Galatasaray taraftarı olsam, hemen Fatih Terim'i getiririm

"Galatasaray 5 yese, 8 yese yine de şampiyonluğun önemli adayıdır"

19 Kasım 2017 12:45

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın başına Fatih Terim'in geçmesi gerektiğini ifade etti.

Galatasaray, Süper Ligde dün akşam konuk olduğu Başakşehir'e deplasmanda 5-1 yenildi. Karşılaşma sonrasında NTV Spor'da değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, şunları söyledi:

"Galatasaray 5 yese 8 yese yine de bu şampiyonluğun önemli adayıdır. O havaya girdi Galatasaray. Tudor'un gelecekte başarılı bir teknik adam olacağını düşünüyorum. Öyle olmasını dilerim de ama bazen liderler, iyi giderken de bazı şeyleri görebilmeliler. Bunu söylüyoruz hemen manşet olacak ama ben Galatasaray taraftarı olsam hemen Fatih Terim'i getiririm. Şampiyonluk şansımı arttırırım. Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar da Fatih Terim gelirse 'biz yandık' derler."

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