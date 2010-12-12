Rıdvan Dilmen: Galatasaray taraftarı çok üzgün, çok mutsuz

T24 - Galatasaray Ali Sami Yen Stadı'ndaki son maçında da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek ayrıldı. Sabah gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen, "Görünen şu ki önümüzdeki yılı düşünenlerin çok ama çok para harcaması lazım. Galatasaray taraftarı çok üzgün, çok mutsuz. Tek avundukları güzel bir statta (TT Arena) ikinci yarı lig maçlarını oynayacak olmaları" dedi.

Rıdvan Dilmen'in Sabah gazetesinde "Bugünü ve yarını düşünenin farkı!" başlığıyla yayımlanan (12 Aralık 2010) yazısı şöyle:



Bugünü ve yarını düşünenin farkı!

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta kazandığı Kasımpaşa maçı sonrasında Adnan Polat- Adnan Sezgin, Hagi-Tugay Kerimoğlu bir araya gelerek önümüzdeki yılın plan ve programını yapmaya başladılar. Sahada garip bir görüntü vardı. Galatasaraylı futbolcular "Gelecek yıl bu takımda kalabilir miyiz?" diye düşünürken Gençlerbirliği oyuncuları da "Bu sezon düşer miyiz düşmez miyiz?" hesabını yapıyorlardı. Yani dün gece her iki kulübün yöneticileri farklı, futbolcuları farklı havadaydılar. Gençlerbirliği bugünü, Galatasaray ise yarınını düşünerek oynadı.

Geleceği düşünen oyuncularla bu yılı düşünen oyuncular arasındaki fark, bu yılı düşünenler hafta boyuncu bu maça iyi hazırlanmışlardı. Önümüzdeki yılı düşünenler ise maksimum bir gün önce maçı hatırlamışlar, konsantre olmaya çalışmışlar. Maçın başında da golü erken yiyince önümüzdeki sezonu düşünenler birden panik oldu. Oyun disiplininden erken koptu, bu durum bu yılı düşünen Gençlerbirliği futbolcularının direncini artırdı.

Maçın tamamına bu ana fikir yansıdı zaten. Oyunun sonlarında taktiği de değiştirsen, oyuncu da değiştirsen değiştirmediğin tek şey oyun disiplini oluyor. Bunu sağlayamadığın sürece başarı da kolay kolay gelmiyor.

Görünen şu ki önümüzdeki yılı düşünenlerin çok ama çok para harcaması lazım.

Galatasaray taraftarı çok üzgün, çok mutsuz. Tek avundukları güzel bir statta (TT Arena) ikinci yarı lig maçlarını oynayacak olmaları.



Galatasaray ilaç oluyor

Galatasaray takımı hocası Hagi'nin bundan sonraki lig ve kupa maçlarında düşüneceği tek şey rakip takımının santrforlarından çok, arkadan gelen sürpriz oyunculara önlem almak olmalı.

Galatasaray uzun süre maç kazanamayan takımlara ilaç olmaya devam ediyor. Bu durum Galatasaray'ın gücüne ve çizgisine de ters bir durum. Hakem Yunus Yıldırım beğendiğim bir hakem. Bu sezona sakatlığı nedeniyle geç başladı. Ancak Yıldırım'ın yıllardır değiştirmediği bir tarzı var. Çok abartılı şekilde kart kullanmıyor. Dün Gençlerbirliği takımında galibiyette rol oynayan Oktay, Hurşut Meriç ve Cem Can'ı da çok beğendim.