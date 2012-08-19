Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin attığı gol skandaldır

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Elazığspor'a attığı gol hakkında ""Attıkları gol Fenerbahçeli futbolculara yakışmadı, top taça atılmalıydı. Sporcu topu taça atacak, fair play dışı davranış olamaz. Bu konu hakkında demeç bekliyorum ve bu golü kendi adıma Fenerbahçe tarihinden siliyorum" dedi.

Futbol yorumcusu ve eski Fenerbahçeli futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Sanica Boru Elazığspor karşısında bulduğu beraberlik golüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe'nin Elazığspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta Kuyt'ın attığı golle çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

Elazığsporlu Bülent Ertuğrul'un yerde yattığı sırada atak organizasyonu gerçekleştiren sarı-lacivertli futbolcular Kuyt'un golü ile tabeladaki skoru 1-1'e getirdi. Kuyt'un attığı golden hakem Tolga Özkalfa'ya büyük bir itirazda bulunan Elazığsporlu futbolcular, bazı Fenerbahçeli futbolcular ile de tartışma yaşadı.

Karşılaşmanın ardından en çarpıcı yorum ise Rıdvan Dilmen'den geldi. NTVSpor'da yayınlanan yüzde 100 futbol adlı spor programında Kuyt'ın attığı golü değerlendiren Dilmen, "Fenerbahçe'nin attığı bu gol skandaldır" dedi.

Kuyt'ın golünün fair-play kurallarına yakışmadığını ve bu konu hakkında Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile futbolculardan özür beklediğini ifade eden Dilmen, "Attıkları gol Fenerbahçeli futbolculara yakışmadı, top taça atılmalıydı. Sporcu topu taça atacak, fair play dışı davranış olamaz. Bu konu hakkında demeç bekliyorum ve bu golü kendi adıma Fenerbahçe tarihinden siliyorum. Elazığspor'a geçmiş olsun dilemek istiyorum. haksız bir gol yediler ve puan kaybettiler. Haksız bir penaltı olsaydı bile bu kadar üzülmezdi." dedi.