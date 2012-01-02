Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe şike yaptıysa düşürülsün

T24 - Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, küme düşmeyi öngören 58. maddenin kesinlikle değiştirilmemesi gerektiğini belirtirken, "Fenerbahçe'nin şike yaptığı tespit edilirse küme düşürülmelidir" dedi.



NTV canlı yayınında Güntekin Onay'ın sorularını yanıtlayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, şike soruşturmasıyla birlikte gündeme gelen TFF Disiplin Talimatı'nın şike ve teşvik primine ait cezaları düzenleyen 58. maddesinin kesinlikle kaldırılmaması gerektiğini kaydetti.



Dilmen, bir takımın başka bir takımla oynadığı maçta şike yaptığının ispatlanması halinde kesinlikle futbolcusundan yöneticisine kadar herkesin bu cezadan nasibini alması gerektiğini kaydetti.



"Fenerbahçe'nin şike yaptığı tespit edilirse küme düşürülmelidir" diyen Dilmen, konunun hukuki boyutunu bilemeyeceğini ancak vicdani açıdan bakıldığında bir takımın şike yapmış olduğunun ispatlanması halinde kesinlikle küme düşürülmesi gerektiğini bu yüzden 58. maddede bir değişikliğin yapılmaması gerektiğini ifade etti.





