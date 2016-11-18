Rıdvan Dilmen: Fatih Terim'i asla aramam

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'i bir daha aramayacağını söyledi.

Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile arasının bozuk olup olmadığı ile ilgili soruya cevap verdi.



Terim’e iki kere mesaj attığını belirten Dilmen, tecrübeli teknik adamın mesajları okuyup cevap vermediğini söyledi.



Rıdvan Dilmen’in TRT Spor’daki açıklamaları şöyle; "Bayram mesajı attım kendisine, Amerika’daydı. Sonra kızımız Buse Terim’in bebeği olunca ‘hayırlı olsun’ mesajı attım. İkinci kez de dönmedi. Hoca arayana kadar bir daha asla mesaj atmam. Görüp de dönmedi yani. Ağabeyimizdir ama sonuçta insanlar birbirini sevmek zorunda değil."