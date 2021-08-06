Rıdvan Dilmen ekranlara döndü, işte yeni adresi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen yeniden ekranlara dönüyor. Dilmen'in yeni adresi TRT Spor oldu.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, ekranlara TRT Spor ile geri dönüyor. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yüzde 100 futbol programının yeni sezonda TRT Spor ekranlarında yayınlanacağını açıkladı.

Dilmen'in yorumlarını yapacağı programın moderatörü ise Erbatur Ergenekon olacak.

Ne olmuştu?

Rıdvan Dilmen, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın göreve getirilmesine ilişkin iddialar sonrasında yaptığı ayrılık açıklamasında ''Son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir!'' ifadelerine yer verdi. Geçtiğimiz dönemde MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın Rıdvan Dilmen aracalığı ile getirildiği öne sürülmüştü. Son olarak A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ''Artık Rıdvan Dilmen'in Serdar Tatlı olayına biraz daha değişik bakmak lazım'' demişti.