Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Luyindama saatli bomba gibi, maçın en iyisi Luiz Gustavo

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yönelik olarak, "Luyindama, saatli bomba gibi duruyor. Luiz Gustavo sahanın en iyi oyuncusuydu" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 0-0 biten karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen şunları söyledi: "Samatta, Fenerbahçe'ye çok iyi bir transfer. Aboubakar tarzı, çok hareketli. Savunma arkasına çok koşu atıyor. Galatasaray'a çok ters gelecektir. Galatasaray gibi her an, her şeyi yapabilecek bir takım. Maç sonu Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de kazandığını konuşabiliriz.

Galatasaray, 3. bölgeye geldiğinde daha etkili şutlar attı. Galatasaray savunmasına baktığımızda; Fenerbahçe hücum hattına elini kolunu sallayarak geldi. Sosa ve Ozan etkili işler yaptı, Gustavo da maçın en iyi oyuncusuydu. Tecrübeli oyunculardan kurulu iki takımın maçını izledik. Kaliteli bir maç olmadı. Kaleciler kritik kurtarışlar yaptı, özellikle Altay.



Fenerbahçe geldi de nerede sıkıntı yaşadı? Yeni gelen oyuncuların birlikte oynamamasından yaşanan bir sıkıntı oldu. Şut ve orta imkanları çok buldu Fenerbahçe, Galatasaray'ın sahasında bu kadar etrafında dolanacak takım az bulursun 0-0 giden oyunda. Dağ fare doğurdu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Fenerbahçe'de Lemos'un olgunluğu çok hoşuma gitti. Galatasaray'da Taylan'ı beğendim, Ömer Bayram'ı beğenmedim."