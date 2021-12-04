Rıdvan Dilmen: Cüneyt Çakır maçın önüne geçti; asla penaltı değil

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 2-2- sona eren Galatasaray-Altay mücadelesini değerlendirdi. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştiren Dilmen, "Penaltı pozisyonunda Bahattin Şimşek bizim görmediğimiz bir açı mı görüyor acaba, ne oluyor? Penaltı eğer o kadar netse 5 saniyede görür verirsin. Bu kadar bakılacak bir durum varsa kafanda bir soru işareti vardır. Benim ölçülerimle asla ve asla penaltı değil" dedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı.

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da mücadeleyi değerlendirdi.

Mücadelenin hakemlerinin berbat bir maç yönetimi sergilediğini söyleyen Dilmen, "Necati Hoca ya da Selçuk Hoca çok pozisyona girdik diyecektir ama bu, bildiğimiz Galatasaray değil. Hakem maçın önüne geçti. Cüneyt Çakır ve ekibi berbat bir maç yönetti. Benim futbol görüşüme göre Altay'a verilen penaltı, asla penaltı değil." diye konuştu.