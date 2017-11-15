Rıdvan Dilmen: Cumhurbaşkanı istedi diye yabancı sınırında değişiklik yapılmaz, ayıp!

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da katıldığı Futbolun Zirvesi programında "Cumhurbaşkanı istedi diye yabancı sınırında değişiklik yapılamaz" ifadesini kullandı.

"Bunlar ayıp şeyler futbol böyle yönetilmez. Bunlar bu dedikodular ayıp şeyler" diyen Dilmen, "Bunlar futboldan soğutur. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı 2-3 ay önce benim adıma sadece Halil Ibrahim Kalın konuşabilir dedi" şeklinde konuştu.

Dilmen'in açıklamaları şöyle:



Saha dışındaki bir olay nedeniyle (Alaçatı olayı) Fatih Terim'i gönderdiniz, Galatasaray ile flört eden Lucescu'yu getirdiniz. Lucescu'nun hataları olduğu kadar onu tercih edenler de hatalıdır.

Saha dışında problemler olduğu sürece saha içinde başarılı olamayız.. Son 30 yıldır darmadağın falan olmamıştık. Biz milli takım olarak sürekli kategori düşüyoruz, çok tehlikeli.



Biz 9 kez yabancı kuralını değiştirmiş bir ülkeyiz. Dünyada başka bir ülke yoktur böyle! Lucescu, Shakhtar'ı yönetirken sadece 2 yerli futbolcusu vardı. Ama buraya gelince ilk gün yabancı sınırını konuştu. Bu konuda bir algı oluşturuldu. Bu açık.



Cumhurbaşkanımızın Caner'e ceza verilmesi hususunda etkisi olmamıştır. Ben Cumhurbaşkanı'na sordum bu konuyu, "Nerden çıktı, ne cezası, nasıl olur böyle bir şey, kimler böyle edepsizlikler yapıyor" dedi. Türk futbolu böyle yönetilemez.

Yabancı sınırı, Cumhurbaşkanı arttır dedi diye arttırılmaz veya azaltılmaz. Bunlar ayıp şeyler futbol böyle yönetilmez. Bunlar bu dedikodular ayıp şeyler. Bunlar futboldan soğutur. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı 2-3 ay önce benim adıma sadece Halil Ibrahim Kalın konuşabilir dedi.



80 milyon nüfuslu bir ülkeyiz, bu kadar büyük bir ülkede, bu kadar genç nüfusun olduğu bir ülkede, fubolu bu kadar seven bir ülkede güven ve adalet olmadığı zaman hiç bir şey olmaz. Bizim kendi sektörümüz açısından söylüyorum.

Lucescu Arda için İspanya'ya kadar gidiyorsa, Erol Erdal Alkan'ı da izlemek için Hollanda'ya gitmelidir. Bildiğim kadarıyla gitmedi. Lucescu eğer Erol Erdal Alkan'ı internet üzerinden izleyip aldıysa bu bir skandaldır.