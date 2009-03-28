Rıdvan Dilmen: Cesur bir kadro



NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim’in açıkladığı kadroyu değerlendirdi.





Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in açıkladığı kadronun çılgınca olduğunu ve kadroyu görünce olumlu yönde şaşkınlık yaşadığını söyledi.



İspanya’nın 28 maç yenilmemiş olmasının büyük avantaj olduğunu söyleyen Dilmen, “En iyi özellikleri orta sahası, savunma oyuncularını tek tek sayamazsınız ama orta saha oyuncularını herkes biliyor. Bir tane oyuncunun olmaması da bu pas trafiğini engeller. Bizim takımımızın da orta sahası benzer oyunculardan kurulu, bizim tek şansımız rakibi orta sahayla vurmak. Savunmamız arızalı, Kırmızı kart riski de var. Orta sahaların maçın kilidi olacağını düşünüyorum. Oyuncuları daha fazla motive etmek için bu stada aldılar bana göre. Orta sahada oyunu kitlememiz lazım. Çünkü İspanya’da atlayan zıplayan orta saha oyuncuları yok. Dönen topları bizim almamız lazım.” dedi.



“Yediğimiz golleri hep savunmada beklerken yediğimizi söyleyen Rıdvan Dilmen, “Biz hücum yapmayı seven bir takımız, o yüzden fazla savunmada gömülmek işimize gelmez. Bosna Hersek-Belçika maçından 6 puan çıkaran bizi geçebilir.” diye konuştu.



İspanyolların belli bir oyun tarzı olduğunu, bizim ise bir çok iyi, sonra çok kötü bir maç oynayabileceğimizin altını çizen Dilmen, “İspanya’ya karşı iyi oynamak lazım, iyi savunma yapmak değil.” dedi.



Del Bosque’nin milli takımımıza bizden daha fazla saygı gösterdiğini söyleyen ünlü yorumcu, “Mesela demeç veriyor, asker gibiler diyor. Bireysel hata yapmazsak biz gol atarız ama tabiki İspanya takımı favori ama biz ne Bosna Hersek’iz, ne de Belçika’yız.” şeklinde konuştu.



“TERİM TAKIMINA GÜVENİYOR”



Kadroyu gördükten sonra Fatih Terim’in takımına güveni sonsuz olduğunu belirten Dilmen, “Bu normal adamın değil, çılgın adamların çıkaracağı onbirdir. Baktığınız zaman ben kazanmaya geldim diyor. Şimdi bu İspanyollara verilmiş mesajdır, kendi oyuncularına zaten veriyordur. Aslında 4-4-2 değil bu düzen, 4-2-4. Tuncay ile Arda’nın savunması, Emre’nin temposu bu maçta çok önemli. Fatih Terim’in bu çılgınlığı yapabilecek güveni var kendisinde. Zaten önemli teknik adamları önemli yapan bu unsurlardır, o yüzden maçlar 2-0’dan 3-2’ye dönebiliyor. Müthiş tempolu, bol pozisyonlu bir maç bekliyor açıkçası bizi. Kadroyu görünce şaşırdım ama olumlu yönde şaşırdım. Milli takımımızın golü mutlaka bulacağını düşünüyorum. 1-2 tane gol atarız.” dedi.



“FUTBOL OYNAMAYI BİLENLERİ OYNATACAK”



Milli takımımızın yıldız oyuncusu Arda’nın, Silva’dan daha iyi bir oyuncu olduğunun da altını çizen Dilmen, “Yani baktığımız zaman onların silahıyla oynuyoruz biz. Çok önemli bir takımla oynuyoruz, kendine güveni çok yüksek bir takımla oynuyoruz ama kendine güvenen oyuncularla oynuyoruz. Emre kendine çok güvenen bir oyuncu, doymuş Bernabau’ya. İnter’de oynamış, Marco alıştı İspanya ligine, Arda da uzayda da oynatsan sakindir o çalım atar, Ali Sami Yen’de de oynatsan çalım atar. Tuncay da Premier Lig oyuncusu. Bir tanesi İspanya’da en çok gol atan oyunculardan bir tanesi Nihat, kendine güveni gelmiş. Bir tanesi de Türkiye liginin, Fenerbahçe’nin gol kralı. Fatih Terim futbol oynamasını bilen oyuncularını koymuş kadroya. Marco Aurelio top oynamasını iyi bilir, Emre Belözoğlu top oynamasını iyi bilir, Arda top oynamasını iyi bilir, Tuncay top oynamasını iyi bilir, Nihat da Semih de futbol oynamasını bilen oyuncular. Bence Fatih Terim doğru iş yaptı, kaybederken bile kazandı. Çok yürek isteyen bir iştir bu kadroyu çıkarmak. Kendisi de kahraman olacak oyuncu da, kaybedersek kim ne diyecek? Emre Belözoğlu ile Marco en az 10 tane faul alır. Bunlar pas hatası yapacağına faul alan oyuncular.” diye konuştu.



“KADROYU GÖRÜNCE TERİM’İ KUTLUYORUM”



İspanya’nın favori olduğunu ama düşünmesi gerekenin de İspanya olduğunu söyleyen Dilmen, “İspanya düşünsün bence. Takımın yenilmesi için 3 gol yemesi lazım. 7-8 tane İspanya, 4-5 tane de biz pozisyona gireriz ama korakor bir maç olur. Bernabau’da bu takımı çıkarmak her babayiğidin harcı değil. Ben 4-5-1 bekliyordum, tam tersine 4-2-4 ile başlıyor. Arda ve Tuncay’ın mutlak suretle savunmaya yardımcı olması lazım. Bizde Senna’nın önünde oynayacak oyuncu yok 4-4-2 oynarsak eğer. Biz ideal savunmamızla oynasaydık ben şansımızın fazla olduğunu düşünüyordum, şu kadroyu gördüğüm zaman Fatih Terim’i kutluyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.



