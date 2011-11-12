Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü

T24 - NTV futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Türkiye'nin EURO 2012 elemeleri baraj maçında Hırvatistan karşısındaki kötü futbolunu canlı yayında sert sözlerle eleştirdi.



Taraftarın Volkan'ın top ayağına geldiği anda ıslıklı ve küfürlü protestosunu eleştiren Rıdvan Dilmen "''Maç Anadolu'da oynansaydı Anadolu halkı bu takım yenilse de bunları bağrına basardı. Rezalet gerçekten" dedi.

"Futbol düşüş içinde"



Milli Takımın gerçek performansının tam olarak sahaya yansıtmadığını ifade eden Rıdvan Dilmen, Türkiye'nin ekonomik istikrar anlamında hızla yükseldiğini ve futbol olarak son yıllarda hızlı bir düşüş içine girdiğimizi söyledi.

"Sebepleri bulunmalı"



Milli takım futbolcularına sahip çıkan ve 'çocuklarımız' diyen Rıdvan Dilmen, Federasyonu işaret ederek takımın bu duruma gelmesine sebep olanların bir an evvel bulunması gerektiğini, aksi takdirde ilerleyen yıllarda Milli Takımda oynayacak oyuncu bulunamayacağını sözlerine ekledi.

"Rezalet... İnanmıyorum..."



Kaleci Volkan Demirel'e yönelik ıslıklı ve küfürlü protestoya da sert tepki gösteren Rıdvan Dilmen ''Milli maçları Anadolu'da oynayalım. Oyuncularıma, sporcularımıza hiç olmasa saygı gösterirler. Formamıza saygı gösterirler. Bu rezalet yani. Bu ülke maalesef nasıl bir ülke çok üzülüyorum. İnanılır gibi değil. Çocuğa ne yaptılar öyle. Şimdi Hırvatları alkışlarla yani yalandan. Alkışlasınlar ama bugünlere nasıl gelindiği irdelenmeli. Maç Anadolu'da oynansaydı Anadolu halkı bu takım yenilse de bunları bağrına basardı. ''

"Bak topu Volkan'a atmadı"



Sabri'nin maçın son anlarında dışarıya çıkan bir topu kaleci Volkan'a atmamasını da eleştiren Rıdvan Dilmen "Şu Egemen'e aferin biliyor musun. Niye Sabri, Volkan'a topu atmadı hata yaptı diye. Ama Egemen arkadaşını saha içinde sahiplendi." diye konuştu.



