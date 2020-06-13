Rıdvan Dilmen: Bu takımı Emre Belözoğlu çıkartmıştır, Ozan'ın kırmızı yanlış

Fenerbahçe'nin Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın ilk 11'ini Tahir Karapınar'ın değil Emre Belözoğlu'nun belirlediğini iddia etti ve takımdaki patronun tecrübeli futbolcu olduğunu söyledi.

NTV'de yayınlanan Yüzde 100 Futbol programında yorum yapan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kayserispor'u Muriqi ve Gustavo'nun attığı gollerle 2-1 yendiği karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklamalar şöyle...

"Bu takımı Emre Belözoğlu çıkarmıştır"

"Fenerbahçe son 8 haftadaki maçlarının 7'sini İstanbul'da oynayacak. İlk 4'e kendisini atma şansı var Fenerbahçe'nin.



Bir süredir başka arkadaşlar konuşulurken Tahir hoca geldi. Ben Altay'dayken benim oyuncumdu Tahir. Bir kere çok düzgün bir adamdır. Futbolcuyken de büyük takım topçusuydu. Bu takımı Emre Belözoğlu çıkarmıştır. Tahir'e de saygısızlık olduğu için değil. İlk 11'i Tahir hoca çıkardı desek doğru olmaz. Emre kendisini de kendisi sokmuştur.

"Emre Belözoğlu'nun devam etmesi doğru olmaz"

Emre Belözoğlu'nun böylesine büyük bir camiada karar vermesi lazım. Tahir kardeşimiz de yanlış anlamasın. O da seneye önemli katkılar verecektir.



Teknik direktör olarak Emre'nin devam etmesi doğru olmaz. Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde teknik direktör - futbolcu aynı anda olması biraz zor.

"Ozan'ın atılması yanlış"

Ozan 13. dakikada atıldı. Uzun süre Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Ben VAR hakemi olsam çağırmazdım. İstem dışı sarı kartlar olur ve Ozan'ın pozisyonu budur. Bazı hakem yorumcuları kırmızı karttır diyebilir ama asla kırmızı demem."