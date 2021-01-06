Rıdvan Dilmen'den 'Beşiktaş - Çaykur Rizespor' maçı yorumu: 5-6'ya gidebilir

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısını değerlendirirken, "Bu maçta Beşiktaş 5-6'ya gidebilir" dedi.

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Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen NTV'de yayımlanan %100 Futbol programında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Dilmen'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

"Beşiktaş gol yemiyor, top kendilerindeyken pozisyona girmede Aboubakar ile Larin beraber oynarken problem yaşamıyorlar. Larin gelişimi en açık oyunculardan bir tanesi. Penaltısız gol kralı Larin. 95 doğumlu, geçen sene neden gönderildi diyemiyorum. Dönüşünde de muazzam bir sol kanat oyuncusu olarak oynuyor."

"Beşiktaş 33 gole ulaştı. Ne kadar takdir etsek azdır. Sanki Beşiktaş 40 bin seyirciyle oynuyor gibi... Beşiktaş taraftarı olsa daha da üstün oynar. Ben son paslarda hata yapmazsa, 2-0’lık skorları sevmememe rağmen bu maç Beşiktaş 5-6' gidebilir gibi düşünüyorum açıkçası. Çünkü hakikaten bütün Çarşı grubu dahil statta gibi. Çok coşkulu."