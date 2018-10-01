Rıdvan Dilmen: Bu Fener vallahi rezalet!

Sabah gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen, Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşılaşmasını yorumladı. Dilmen, "Tribünlerde bir tezahüratlar vardı, 'vallahi rezalet, billahi rezalet', bu Fener vallahi rezalet" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanındaydı. Karadeniz temsilcisi mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı. Rizespor'un gollerini 30. dakikada Vedat Muriqi, 35. dakikada Umar Aminu ve 42'de Brian Samudio kaydetti.

Fenerbahçe 7 puanda kaldı ve maç fazlasıyla lider bulunan Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Rizespor ise ligdeki ilk galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. Ligde dördüncü yenilgisini alan sarı-lacivertliler, ligde bir sonraki hafta Başakşehir'i konuk edecek. Okan Buruk'un ekibi ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmayı yorumlayan Dilmen, Fenerbahçe için "rezalet" yorumunu yaptı. Dilmen şunları kaydetti:

"Tribünlerde bir tezahüratlar vardı, vallahi rezalet, billahi rezalet, bu Fener vallahi rezalet. Rizespor'un iyi oyununu ve gayretini de belirtmek lazım. Sayın Ali Koç tribünün dönüp el at, dediğinde 'Beşiktaş'ı ezdik' dediğini gördük. Biz de 'Fenerbahçe, Beşiktaş'ı böyle yakalayamaz' diye yorum yapmıştık. Fenerbahçe 50 bin taraftarıyla ciğeriyle oynadığı için 1-1 berabere kaldı. Yoksa Beşiktaş'ın ölüsü yenerdi. Şimdi Rizespor'un dirisi yeniyor. Ali bey koskoca büyük bir holdingde önemli bir ailede binlerce insanı çalıştırıyor. Restoran her gün iflas ediyor. Beşiktaş maçından bu yana geminin yürümediğini görüyoruz. Bunu bilmek için Rıdvan olmak gerekmiyor."