Rıdvan Dilmen: Bir yıldır bas bas bağırıyorum; gitti Muslera'nın ayağı!

Galatasaray’ın Çaykur Rizespor’a konuk olduğu karşılaşmanın 16. dakikasında Fernando Muslera sakatlanarak oyundan çıkarken Yüzde Yüz Futbol’da karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sosyal medyada da gündeme oturan çarpıcı bir noktaya değindi.

Muslera’nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği öğrenilirken pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi. Ancak yeni kurallara göre yardımcı hakemlerin pozisyon sonlanana kadar bayrak kaldıramıyor olmasına ve kuralın bu haline tepkiler yağarken Rıdvan Dilmen de konu hakkında konuştu.