Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Galatasaray'dan Chedjou'yu almalı

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Kasımpaşa maçından sonra yaptığı yorumda sarı kırmızılı takımın haklı bir galibiyet aldığını belirtirken Beşiktaş'ın Kamerunlu defans oyuncusu Chedjou'yu transfer etmesi gerektiğini söyledi.

"'Galatasaraylı futbolcular biz kupayı alırsak, UEFA'ya gideriz' düşüncesinin yerine, 'Biz Kasımpaşa'yı da yenelim de 5. olalım' düşüncesiyle oynadılar. Doğru olan da buydu" ifadelerini kullanan Dilmen, "Bu tür maçlar sezon sonuna doğru zevkli olur. Rıza Çalımbay ve Riekerink'e beraberliği versen maçtan önce kabul etmezler. Her skora açık bir yorum yapılabilirdi. Galatasaray, taraftarının istediği gibi oynadı" diye konuştu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Podolski'yi ya kenarda ya da forvet arkası oynatacaksınız. Adem büyük santrafor oynayabilir ama Podolski'nin dönüp vurması lazım. Cepheden görmesi lazım. Öyle 3-4 şutu daha vardı. İlk yarıda attığı gol de ofsayt değil"

"Kasımpaşa'nın da hataları vardı. Galatasaray 4 yemeye yine devam etti, Fenerbahçemaçında kaleye gidemedi ama antrenörün eli değdi demek doğru değil. Onun yüzünden yenildi demek de doğru değil. Ama maçı ikinci yarıda 4-1'e getirmek önemli bir başarı"

"Galatasaray içeride oynadığı 15 maçta 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe'ye yenilmedi, Beşiktaş da buraya gelecek"

Bursaspor-Galatasaray maçını herkes izlemeli





"Osmanlıspor'un Beşiktaş deplasmanına gideceğini biliyor Galatasaray. "Ben bütün maçlarımı kazanırsan 4 ya da 5. olurum" diyor. Rize'den de 3-1 cepte dönünce finalgaranti gözüküyor. Bursa maçı da bu maçtan farklı olmaz. Çok pozisyonlu bir maç olur. Bursaspor-Galatasaray maçını herkes izlemeli."

"Podolski'nin gollerini çıkarın, onun dışındaki oyun içindeki görüntüsüne bak, milli takıma almazsın. Selçuk, ligimizin kenarlardan en iyi top kesen oyuncusu. Bir ara da sakatlık arası verdi. Bizim için önemli olan EURO 2016'ya sağlıklı gelmesi"

"Galatasaray, Avrupa kupalarına bu yıl gitme hakkını kazanamayıp cezasını çekemezse bu gelecek sezonu da etkiler. Gelecek antrenör de ona göre davranır."

"Sabri'yi ilk yarıda beğenmedim. Yorgun görünüyordu ama daha sonra takıma uydu. Kaptanlık mevzusunu da çok uzatmamaları lazım. Biraz kırgın herhalde."

Galatasaraylı oyuncu şanslıdır çünkü...

"Galatasaraylı oyuncu şanslıdır. Çünkü Galatasaray kötü bir sezon geçirmesine rağmen, ekonomik kriterlerden dolayı fazla değişim olmayacak. Ama kupayı alıp, ligde de hedefine ulaşmış olursa, daha çok takımda kalma şansı var."

"Chedjou ile hemen anlaşın. Hiç uzatmayın. Yoksa bonservis verip almak zorunda kalırsınız. Bu kulüp hata yaptı. Biri kapar, hiçbir şey anlamazsın. Ben Beşiktaş olsam Chedjou'yu hemen alırım."

"Galatasaray'da oyuncuları göndermek de dert. Bu oyuncuların bir maliyeti var. Carole kalmalı ama Linnes ile ilgili karar veremedim. Galatasaray'ın ilk 11 oyuncusu değil"

"Gelecek olan yeni teknik direktörün, idmanları izleyip, oyuncuları yakından tanıması lazım. Sabri'nin bu bant alış verişinin neden olduğunu öğrenmesi lazım. Emre nedir, nasıl yaşar? Şimdiden çalışacaksınız. İç veya dış transferin derhal başlaması lazım."

"50. dakikada sonra büyük bir coşkuyla oynadı Galatasaray. Attığı 2 gol duran toptandı. Selçuk çok güzel kesti. İptal olan golün sonradan verilmesi de doğruydu. Yan hakem yalandan kaldırdı orada bayrağı. En doğru orta hakem görürdü, öyle de oldu."

"Barış Şimşek ilk yarıda çok ciddi hata yaptı. Koray'ın ayağı Eren'e takıldı. Net kırmızı kart ve penaltıydı."