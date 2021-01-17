Rıdvan Dilmen: Öyle bir hakem var ki; bize maç yorumlatmayacak

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen İlk yarısı 0-0 biten Beşiktaş-Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı. Hakem Cüneyt Çakır'ın yönetimini değerlendiren Dilmen, "Rıdvan Dilmen Beşiktaş-Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı: Öyle bir hakem var ki bize maç yorumlatmayacak" dedi.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen NTV'de yayımlanan %100 Futbol programında Beşiktaş-Galatasaray maçını yorumladı.

Dilmen "Öyle bir hakem var ki bize maç falan yorumlatmayacak bu arkadaş. Bana hiç kimse anlatmasın. Arda Turan'ın pozisyonu kırmızı. Fenerbahçe - Başakşehir maçında bana tepki gösterdiler. Bahattin Şimşek'i VAR'a Cüneyt Çakır çağırdı Gustavo için. Burada topla oynama da yok. Kır-mı-zı!" Başakşehir Fenerbahçe maçında VAR'a kim çağırdı Bahattin Şimşek'i? Sarı kartlık Rosier, bir önceki pozisyonda faul verilmediği için uçarak geldi. Bildiğin kırmızı kartlık atladı orada. Sonra hakem 'Eyvah ben ne yaptım?' dedi Beşiktaş'ın lehine faul verdi. Bugün Beşiktaş ve Galatasaray bir Anadolu takımıyla maç yapsaydı rakipleri 9 kişi, 10 kişi kalırdı." ifadelerini kullandı