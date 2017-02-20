Rıdvan Dilmen: Beşiktaş 3'ü bulduktan sonra artık onlar için Galatasaray maçı başladı

Sabah gazetesi spor yazarı NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın sahasında Akhisar Belediye'yi 3-1'le geçtiği maça ilişkin olarak "Beşiktaş 3'ü bulduktan sonra artık onlar için Galatasaray maçı başladı" dedi.

Günetin Onay ile birlikte '90 Dakika' programında konuşan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"İlk yarı 5-1 falan biterdi. İyi futbol vardı. Pas, şut, hücum! Var oğlu var. İlk yarı aslında 2-0'la sonucu bitirmezdi. 3'ü bulmanız lazımdı. Yiyeceğiniz bir gol rakibi ümitlendirirdi ve ikinci yarıda 3. golü buldu Beşiktaş. 3. golden sonra artık Galatasaray maçı başladı. Kendileri açısından derbi final maçı değil ama bir rakibini daha saf dışı bırakmak açısından bir derbi olacaktır.

Beşiktaş geçen sezonun şampiyonu olarak bugün özellikle ilk yarıdaki futboluyla maçı kazandı. 3-0'dan sonra da ikinci yarıda biraz Galatasaray derbisini düşünmeye başladılar ve bu da olacaktır. Maçı kopardılar zaten.

Bu ligin en çok gol atan takımı geçen yılın şampiyonu ikinciye 4 üçüncüye 7 dördüncüye 10 puan fark attı. Ahmet beyin bu tür tuzak sorulara cevap vermemesi lazım. Hatalar var mıdır vardır. Ama mutlaka bunu medya kanalıyla kaos yaratarak değil belgelerle bir şekilde halletmeniz lazımdır. Oyuna hükmeden, zevk veren, şut atan bir takım varken hakem en çaresiz çözüm olur. Beşiktaş'ın lehine hakem hataları, Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre daha fazla olmuştur. Tosic'e verilen ceza az olmuştur. İyi niyetliysen kuraldaki ceza verilir. Neden böyle rapor yazıldı, futbolun kötü yönü bu

"Beşiktaş maçı erken bitirdi"

Beşiktaş maçı erken bitti. Kalan dakikalarda muhabbet ettik. Fenerbahçe maçında ise 90. dakikada insanlar tırnak yiyor. Beşiktaş, bu ligin en iyi futbol oynayan takımı, tartışmasız! Beşiktaş sezon başında şampiyonluğun benim için birinci adayıydı."

Beşiktaş bu yıl peşindeki 4 takımı yenemedi ama geriye kalanları 3-4-5 ne bulursa atıyor son 20 dakikayı gazozuna oynuyorlar. Ben tarafsız bir insan değilim ama objektifim, doğruları söylemeye çalışıyorum. 10 tane maçı yan yana koysunlar hangi maç Beşiktaşı'nsa onu izlerim.

"Sezona başlarken de Beşiktaş favoriydi şimdi de favori"

Sezon başlarken de favori Beşiktaş'tı, hala öyle. Önümüzdeki sezonun da benim için favorisi Beşiktaş. Rakip maça iyi başlasa bile Beşiktaş kaliteli oyuncularıyla skoru lehine çevirebiliyor. Bir ara 37 ve 40. dakikaları izledim. 50 banko pas da. Üstünü de zorlarlar. Bakın Beşiktaş gereksiz yan pas yapmıyor. Rakibi kendisine çekerek hemen dikine pas yapıyor ondan sonra.

Sonuç itibariyle izleyemeyenler ilk yarıda şahane bir Beşiktaş'ı karşıladı. Hücum hattıyla gerçekten keyif veren bir Beşiktaş'a saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok. Taraftarlar da bu güzel futbolu Şenol Güneş tezahüratlarıyla süsledi.

Hafta arası üstelik Hapoel Beer Sheva deplasmanından 3 gollü galibiyetle dönüldü. Dönüyorsun Pazar günü. Bunlar kolay işler değil. Dönüşte böyle etkin bir pas futbolu ve hücumlar.

Talisca hücum takımında oynuyor. Alex şuan Beşiktaş'ta oynasaydı sana net söylüyorum 20 golü vardı bu sezon. Patır patır top geliyor ceza sahasına."