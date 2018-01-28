Rıdvan Dilmen: Ben konuşursam Trabzonspor-Fenerbahçe maçının önüne geçer

Galatasaray'ın Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Yüzde 99'luk en az 6 tane pozisyonu vardı Galatasaray'ın. Maçın normal skoru 5-2, 6-2 olması gerek" diye konuştu.

Dilmen, Premier Lig'e transferi gündemde olan ve maç kadrosuna alınmayan sarı-kırmızılı futbolcu Badou Ndiaye hakkında ise "Ndiaye gitti artık, anlaşılan o. Genç oyuncu bunlar, kültürleri de farklı. Bir fırsat bulmuştur Premier Lig’den. 15-16 milyon Avro neyse…15’e verecekler muhtemel" dedi.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin performansından övgüyle söz eden Dilmen, "Bugün Tolga'ya da bayıldım. Kendine iyi bakıyor diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Dilmen, kritik Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için de 'Ben konuşursam gündem değişir. Zarar vermek istemiyorum, o yüzden fazla görüş belirtmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Futbol yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da Galatasaray'ın Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

İşte Dilmen’in maç sonu değerlendirmeleri…

"Ndiaye gitti artık, anlaşılan o"

"Ndiaye gitti artık, anlaşılan o. Tesadüf değil. Genç oyuncu bunlar, kültürleri de farklı. Bir fırsat bulmuştur Premier Lig’den. 15-16 milyon euro neyse… 15’e verecekler muhtemel. Mustafa Cengiz için enkaz devraldı demek istemem ama yeni yönetim enkaz devraldı. Artık yazın 15’e Ndiaye falan alamayacağız. Ndiaye-Cenk gibi oyuncular verildi, iyi paralar ama yazın bu paraların düşük olacağını göreceğiz. Muhtemelen prensip olarak anlaşmıştır, gidecektir. Gelecek transfere bağlı ama orta sahada Tolga-Selçuk ikilisi gözüküyor şu anda…

"Latovlevici'ye sahip çıkmak lazım"

Latovlevici böyle maçlarda Galatasaray için kötü oyuncu değil. Çok ciddi protesto olmasına rağmen de istiyor. Biraz da sahip çıkmak lazım, elindeki tek solak oyuncu.

"Maçın normal skoru 5-2, 6-2 olması gerek"

Liglerin 25. haftası bittiği akşam Galatasaray'ın liderliğinin en az 3-4 puan farkla olmazsa, şansının daha az olacağını düşünüyorum. Fark atması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu maçlar önemli. Maçı izlemeyenler maçı nasıl hayal etmeli? Skoru hiç bilmeseler, 3 dakikalık görüntülerde futbolcuları tam vuruş anında bıraksak, bu maçta en az 5 gol oldu derler. Çok net gol pozisyonları vardı. Yüzde 99'luk en az 6 tane pozisyonu vardı Galatasaray'ın. Maçın normal skoru 5-2, 6-2 olması gerek. Demek ki bu oyunu İrfan Buz ve Osmanlıspor güzelleştirmiş. O kadar tempolu oynandı ki maç.

Galatasaray temiz oynadı. Bazı isimler çok iyi oynadı. Omurgadan bahsediyorum. Maçın zemini de güzeldi. Omurga çok iyi oynayınca ve yanındaki oyuncular da takviye yaptı. Tudor'u eleştiriyorduk. O da 8 maçta 7 kazanmış, Fenerbahçe ile berabere kalmış. İçeride zaten problemi yok. Türk Telekom'da Anadolu takımları için puan Aslan'ın ağzında.

"Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenerse..."

Bafetimbi Gomis 10 dakikada 3 tane atardı. Gomis çok değerli bir oyuncu. Kendisine öyle açılar ayarlıyor ki rakibi hamleden de uzaklaştırıyor. Sürpriz çalımlar atıyor ve mermi gibi topa vuruyor. 4 takım geçen hafta fire vermeden başlamıştı. Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenerse şampiyonluk için 5. takım çıkmış olacak. Bence Trabzonspor, Göztepe ve Kayserispor'un önünde ligi bitirecektir.

"Tolga'ya bayıldım"

Taktiksel anlamda Fatih Terim oyuncuları olması gereken yerlerde oynattı. Gomis'i hocanın bence 60.dakikalarda sokması lazımdı. Eren yüksek toplarda aşırabilir. Bence Gomis'e biraz daha süre verebilirdi. Selçuk İnan ilk yarıda sıfır hata ile oynadı. Bugün Tolga'ya da bayıldım. Kendine iyi bakıyor diye düşünüyorum. Selçuk'un tekrar coşkusu geldi. Tekrar oynayabileceğine inandı. Donk'un kadroda olması ise mecburiyet. Fatih Terim de Lato'nun tek sol bek oyuncusu olduğunu. Her şey yolundayken Ndiaye neden verilsin?

"Albayrak geldi, Galatasaray şampiyon oldu derlerse Terim, Albayrak'ı almaz oraya"

Yabancı kontenjanı ekonomiye çok etki etti. Ekonomik olarak Galatasaray 4 ay geriden geliyor. Yerli oyuncularla 4 ay geriden gelirsiniz ama birçok isimle gelemezsiniz. Gomis'in gol attığı görüntüde verdiği mesajlar da önemliydi. Abdürrahim Albayrak'ın o haberi sızdırdılar demesi de garipti. Albayrak'ı ben de severim. Albayrak geldi, Galatasaray şampiyon oldu derlerse Terim, Albayrak'ı almaz oraya. 'Oyuncuları tuttuk, Prandelli'yi gönderdik' demesi hocaya ters gelebilir.

"Tudor da takımı çok sıkıntılı bırakmadı"

Galatasaray'ın takım savunması arızalı. Ama 42 gol attılar. Açıkçası Igor Tudor da takımı çok sıkıntılı bırakmadı. İçerideki avantajı iyi kullandı. Fark neredeydi? Teknik hatalar yapıldı. Biz de eleştirileri yapmıştık. Fatih Terim, öne doğru oynamayı seviyor. Galatasaray oyuna hakim olmak istiyor, bunu şu ana kadar başaramadılar. İlk yarıda hakim değillerdi. İkinci yarıda nispeten daha farklıydı.

Kayserispor maçında teknik direktör Fatih Terim kendi doğrularının dışına çıktı. 2-1'in yetmediğini gördü. Çok enteresan bir orta saha yaptı. Pozisyonları kontradan buldu.

"Dursun Özbek parasını geri alacaktır"

Aykut Kocaman da, Şenol Güneş de, Fatih Terim de elbette transfer ister. Dursun Bey göreve gelince Ünal Aysal'a sallıyordu. Şimdi Dursun Bey gitti, Albayrak ona sallıyor. Bu iş böyle. Umarım böyle bu sistem devam etmez. Şu anda paralarını alamayan yüzlerce oyuncu var. Samsunspor mesela sıkıntılı. Taraftar, futbolcular, teknik adamlar işlerini yapıyorlar normalde. Örneğin Galatasaray'da Dursun Bey gitti. Ama kendi parasını alacaktır geri. Deniz tükendi.

"İnşallah temiz bir maç olur"

Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

Aykut Kocaman savunmada kimi oynatır bilemem. Janssen de sıkıntılı. Şener yok, Isla stoper oynayamaz. Üretmeye çalışsa, aslında Fenerbahçe'yi toparlayan kişiler bizim eleştirdiğimiz ikili. Ozan da yok. Ya oraya Alper'i çekecek, ya da farklılıklar yapacak. Rıza Çalımbay, 'sakin kalmamız lazım' diyor. Bu önemli bir açıklama. Bu stattaki ilk maç. İnşallah temiz bir maç olur. Futbolu konuşuruz. 25.hafta, burada Fenerbahçe'yi konuşabilmemiz için puan farkına bakacağız. Galatasaray'ın lider olacağını düşündüğüm için…

"Ben konuşursam Trabzonspor-Fenerbahçe maçının gündemi değişir"

Fenerbahçe kongresini ben izleyemedim. Bir arkadaşımla konuştum, 'sakin geçti' dedi. Hiç sakin geçmemiş. Bir izleyeyim istedim, bayağı sert geçmiş. Bireyselleşmiş. Demokratik bir ülkedeyiz. Belden aşağı birbirlerini vurmamaları lazım. Daha dakika 1 gol, 1 oldu. Aziz Yıldırım bu süreci başlattı. 'Yargıtay kararından sonra Ali Koç'a bırakmak isterim' dedi. Ali Bey de yargıtay kararının uzun sürebileceğini söyledi. Hayırlısı kimse o olsun. Aziz Yıldırım'ın da büyük hizmetleri vardır. Ben konuşursam Trabzonspor-Fenerbahçe maçının gündemi değişir. Zarar vermek istemiyorum, o yüzden fazla görüş belirtmek istemiyorum."