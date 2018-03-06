Rıdvan Dilmen: Babel, Barcelona'nın solunda oynar

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, zorlu Trabzonspor deplasmanından Babel'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı ve zirve yarışında Fenerbahçe'ye 3 puan fark yaptı hem de şampiyonluk şansını devam ettirdi.

NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında Rıdvan Dilmen mücadeleyi değerlendirdi.

Dilmen'in ilk yarı değerlendirmeleri:

"Trabzon deplasmanında 3 pozisyon bulmak kolay değil. Deplasmanda oynayan Trabzon gibi. Maç başladığında beyazlı takım şampiyonluk yolunda puan kaybetmek istemiyor. Topa sahip olan takım Beşiktaş ve baskılı oynuyor."

"Trabzonspor efsane bir kulüp olduğu için, böyle tek kale oynamak eskiden mümkün değildi."

"Beşiktaş puan kaybına tahammülü olmadığı için her türlü riski alıyor. Sonucu kulübeler belirleyecek aslında. Oğuzhan, Negredo, Yusuf..."

"Beşiktaş'a beraberlik yaramaz, o yüzden de ona göre oynuyorlar."

"Hakemlere yardımcı olmayan bizim oyuncularımız. Cezalandırılmadıkları ve ayıplanmadıkları için de devam ediyorlar."

"Koordinasyon rezalet, topla giderken kötü gidiyor Vagner Love ama koşuları müthiş yapıyor. Oyun kabiliyeti, top tekniği falan yok."

Dilmen'in maç sonu değerlendirmeleri:

''Şöyle benzetme yapayım... Jardel ile Tanju gibi... Jardel golleriyle hatırlanır ama başka türlü hatırlamayız. Tanju golcülüğünün dışında asistleriyle de hatırlanır. Vagner ya atar ya kaçırır. Negredo öyle değil klas oyuncu''

''Ligimizdeki en yetenekli yabancı oyuncu Babel. Barcelona'nın solunda oynayacak kalitede bir oyuncu.''

''Trabzonspor rakibine mahkum oynadı. Beşiktaş final maçı gibi gördüğü maçı hakkıyla kazandı.''