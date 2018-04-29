Rıdvan Dilmen: Aykut Kocaman sezon kapanır kapanmaz istifa edecek

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın “sezon kapanır kapanmaz istifa edeceğini” iddia etti. Dilmen, “Aykut Hoca, sezon kapanır kapanmaz istifa edecek. Şampiyon olsa da, kupayı alsa da... Kongre olduğu için. Belki Ali Koç onunla çalışmak istemez” ifadelerini kullandı.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

“Derbi, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçıyla başladı. Fenerbahçe ilk yarıda ağır oynadı Özellikle Fenerbahçe'nin yediği gol takımı kendine getirdi. Sonrasında 4-4-2'ye dönüp skoru aldılar. Baktığımızda 11 ile 31. haftada ligin lideri Fenerbahçe. Aykut Kocaman'nı takımını tanıması ve ligin ikinci yarısına baktığımızda fiziksel anlamda en diri takım, bu tartışmasız. Bu hafta da oyunun son bölümünde çok etkili oynayan ve fizik olarak da üstün oynayan bir Fenerbahçe vardı. Maç 6-7'ye gelebilirdi. İlk yarıda Fenerbahçe lehine verilmeyen penaltı da var. Aykut Kocaman büyük bir iş yaptı. Ligin 2. yarısındaki deplasman performansı harika.

Aykut hocayı zaman zaman eleştiriyoruz ama uzun mesafe antrenörü diyorum ya, nakış gibi işleyerek takımı fit duruma getirdi. 3. golde top dışarı çıkıp çıkmadı mı sorusunda ise benim gördüğüm açıdan dışarıda olma ihtimali yüksek. Yanılabilirim. Çizgiye değiyor olabilir top. Bu yüzden dışarıda gibi geldi. Tarık Ongun da 3 metreye yakın alakasız bir yerdeydi. Valbuena oyuna girdikten sonra çok çok çok etkili oynadı, inanılmaz oynadı.

Aykut Hoca, sezon kapanır kapanmaz istifa edecek. Şampiyon olsa da, kupayı alsa da... Kongre olduğu için. Belki Ali Koç onunla çalışmak istemez. Aykut Kocaman'ın 1 yıl daha kontratı var ama çok iyi bir Fenerbahçelidir. Aziz Yıldırım onunla devam edecektir zaten.”