Rıdvan Dilmen: Arena'da herkes hocalık yapar; Burası Karabük değil

Sabah gazetesi spor yazarı NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Tudor'un Josue'yi oyundan aldıktan sonra Galatasaray'ın ofansif olarak oyundan düştüğünü belirterek "Galatasaray rakibi yoruyor derken teknik direktör bir fantezi yaptı. Josue'yi neden çıkarıyorsun? Ofansif olarak eksildiler. Golü attıran ve topu taşıyan adamı aldı. Burası Karabük değil. Türk Telekom Arena'da herkes antrenörlük yapar. Bütün teknik direktörler ve izleyicilerden özür dilerim." dedi.

Dilmen'in NTVSpor'daki 90 Dakika programında maça ilişkin yorumları şöyle:



"Yeni bir teknik direktör. Rize'de Kweuke olmasın uzak ara ligin en zayıf takımı. Hiç tartışmıyorum. 12 tane yabancı oyuuncu var Kweuke dışında hepsi mi kötü?



Galatasaray topla oynadı ancak kendi sahasında. Taraftarın sevebileceği hareketli bir teknik direktör İgor Tudor. Bruma yok diye Galatasaray uçuyor mu? Bir oyun üstünlüğü yok. Beşiktaş maçının önemi için bunu kazanması gerekir. Tek pozisyonları vardı onuda gol yaptılar.



Rize şehri bırakmış takımı. Statta boş. Transfer tercihleri yanlış. Galatasaray'ın Rizeyi oyun içinde tutması Galatasaray'ın hatası.

Galatasaray'ı biz çok konuşacağız. Hatta arkadaşlarla biz sistemleri yazarken bir veya bilemedin iki kez yapıyorduk. Tudor bizi bu konuda uğraştıracak.



Rize takımı, ligin en zayıf kadrosuna sahip takımı. Hikmet Karaman'ın doğru tercihleri Rize'nin lehine geliştirdi olayı. İlk yarıda hiç etkinliği olmayan Rize takımı, ikinci yarıda daha çok pozisyona giren bir takım oldu.



Galatasaray rakibi yoruyor derken teknik direktör bir fantezi yaptı. Josue'yi neden çıkarıyorsun? Ofansif olarak eksildiler. Golü attıran ve topu taşıyan adamı aldı. Burası Karabük değil. Türk Telekom Arena'da herkes antrenörlük yapar. Bütün teknik direktörler ve izleyicilerden özür dilerim. Asla bir maça göre yorum yapmam. Tudor, saha dışından "Ben geldim" dedi. Geldiğin zaman ses getirmek Bruma ve Hakan'ı yemekle olmaz. Büyük takım teknik direktörlüğü farklı bir şeydir. Antrenörün bir ilkesi olur. Antrenörlük fantezi, sihirbazlık yeri değildir."