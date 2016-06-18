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Spor

Rıdvan Dilmen: Arda yapılanları hak etmiyor, benim canım yandı

Türkiye-İspanya maçında taraftarlar Arda Turan'a tepki göstermişlerdi

18 Haziran 2016 12:06

A Milli Futbol takımının İspanya'ya 3-0 kaybettiği maçın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen tribünler tarafından ıslıklanan Arda Turan hakkında "Arda Turan bunları hak etmiyor. İspanyollar alkışlarken biz yuhalarken benim canım yandı" dedi. Maçla ilgili kazanma ümidinin henüz basın toplantısında kaybettiğini de belirten Dilmen, "Biz aslında maçı masada kaybettik. Daha başlamadan kafada bitirdik. Karşılaşmadan önce basın toplantısında Arda Turan'ı gördüğümde zaten hiç ümidim yoktu" ifadesini kullandı. 

NTV'deki maç sonrası canlı yayına konuşan Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

"Arda Turan bunları hak etmiyor. İspanyollar alkışlarken biz yuhalarken benim canım yandı. Yenilmiş olabiliriz ama bu görüntü beni derinden yaraladı. Biz aslında maçı masada kaybettik. Daha başlamadan kafada bitirdik. Karşılaşmadan önce basın toplantısında Arda Turan'ı gördüğümde zaten hiç ümidim yoktu. Defans oyuncusu diyebileceğimiz bir oyuncumuz yok. Orta sahamızın hepsi forvet arkası. İspanya'nın bizi yenmeme şansı yoktu"

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Rıdvan DilmenTürkiyeİspanyaEURO 2016

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