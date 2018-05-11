Rıdvan Dilmen: Arda Turan'ı toplum önünde itibarsızlaştırmaya TFF de alet olmuştur

Arda Turan'ın Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında hakeme yönelik saldırısı sonrası gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10, ihracından sonra hakeme hakareti ve tehdidi sebebiyle üçer olmak üzere toplam 16 müsabakadan men edildiği belirtildi.

Türk futbol tarihinin en büyük cezası sonrasında Rıdvan Dilmen, PFDK'nın kararını değerlendirdi. Dilmen, TFF ve PFDK'yı sert sözlerle eleştirdi!

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Bir yerlere gelince türkiye'den rahatsız edici kişiler durumuna düşüyorsunuz. Daha önceki görüşüm farklıydı, Arda'nın ceza almasını düşünüyorum ama kötü örneğe kötü örnekle cevap olmak da istemiyorum. 16 maçlık bu ceza, TFF ve kurulların bugüne kadar aldığı ve alamadığı saçma sapan, adil olmayan kararlarına bir yenisinin eklenmesidir. Arda Turan'a az ceza vermişler. 4 sene vermeleri gerekirdi. Hem böylelikle futbolu da bırakmış olurdu. Tarihin en büyük cezası buysa... Bu adil ise, daha önce niye eksik ceza veriliyordu? 16 maçlık ceza hukuka uygun mudur? Arda'nın Kemal hoca ve Erdinç hocaya davranışlarını vicdanen kabul etmem kesinlikle mümkün değil. Maalesef Arda Turan'a gönüllerindeki cezayı verdiler. Arda Turan'ı toplum önünde itibarsızlaştırmaya TFF'de alet olmuştur.

Ne yaparız Arda'ya dediler ve Arda da istediklerini verdi onlara... Adımın Rıdvan Dilmen olduğu kadar eminim bir daha da böyle kurbanlık koyun bulamayacakları için böyle bir ceza verdiler. Bu bir intikam kararıdır.

Arda'nın cezası buydu ama neden bu ceza Arda Turan'a uygulandı? Tasvip etmem mümkün değil. 'Arda Turan'a 16 maç ceza verdik, bir daha yapamazlar' deniyor ya... Göreceksiniz, bunların iki katını yapanlara ceza vermeyecekler.

Uçakta bir gazeteciyle olan olaylardan ve diğer yaşananlardan dolayı bu cezayı verdiler. Tekrar söylüyorum Arda ceza almalıydı.

Ama bu geçmişten biriken bir intikam kararıydı. 7-8 maç ceza olsa böyle konuşmazdım. Arda hatalıdır, evet. Ama bu cezada kişisel şeyler var.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının tekrarına karar verildi ama aynı kurul Fenerbahçe'ye 3 maç ceza ve 1 milyon lira da para cezası verdi. Böyle bir şey varsa, Beşiktaş niye 3-0 hükmen galip sayılmıyor?

Adil olmayan yüzlerce dosya açıkladılar. Bunu toplum da kamu vicdanı da biliyor! Engin Baytar da fazla ceza almıştı. Bunun 2 katını yapanları yine sahalarda ve kulübelerde de gördük!"