-RIDVAN DİLMEN ANJİYO OLDU İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Spor yazarı ve yorumcu eski milli futbolculardan Rıdvan Dilmen anjiyo oldu. Alınan bilgiyi göre, rahatsızlanan Dilmen, kalp krizi ön tanısıyla saat 14.00'te Maslak Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde Dilmen'in kalp sağ damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Dilmen'e, Doç. Dr. Ahmet Akyol tarafından anjiyo yapılarak sağ damarına stend takıldı. Hastanenin kroner yoğun bakım servisinde kontrol altında tutulan Dilmen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. -FENERBAHÇE KULÜBÜ'NDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI- Bu arada Fenerbahçe Spor Kulübü, Rıdvan Dilmen'ın rahatsızlığı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. ''Camiamızın en önemli isimlerinden ve değerlerinden biri olan, kulübümüze yıllarca futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet etmiş spor adamı Rıdvan Dilmen, geçirdiği ufak bir rahatsızlık sonucu anjiyo olmuştur'' bilgisi verilen açıklamada, ''Doktorların, sağlık durumunun son derece iyi olduğunu bildirdikleri Rıdvan Dilmen'e camiamız adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz'' ifadesine yer verildi.