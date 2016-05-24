Rıdvan Dilmen ameliyat oldu

Geçtiğimiz perşembe günü Sabah gazetesindeki köşe yazısında hasta olduğunu kamuoyuna duyuran Rıdvan Dilmen, bugün Liv Hospital'da ameliyat masasına yattı. Sabah 09.00'da başlayan ameliyat 3 saat sürdü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ameliyatı gerçekleştiren doktorlar, Dilmen'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Rıdvan Dilmen, hastalığını şu ifadelerle duyurmuştu:

"Siz değerli okuyucularımın bilmesini istediğim bir durum var. Muhtemelen birkaç gün içerisinde duyurulacak bir rahatsızlığım mevcut. Boynumda bir rahatsızlık tespit edildi. Önce siz bilin istedim. Güçlü kalıp dualarınızla 3 ay sürecek iyi bir tedavi dönemiyle bu yaz yazılarımla sizlerle birlikte olacağım. Tekrar mutlu ve sağlıklı bir şekilde sizlerle olmak tek dileğim. Biz de doktorlarımız sayesinde çalışacağız, inşallah toparlayacağız. Dualarınızla iyi olacağımı biliyorum. Her şey Allah'tan… Sizlerin desteğiyle biz de çalışacağız, güçlü olacağız. Herkese sevgiler, sağlıklı günler."