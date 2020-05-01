Rıdvan Dilmen: 2020-2021 sezonu için bir yıllığına play-off sistemine geçilmeli

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, geri kalan maçların bir yıllığına play off sistemiyle oynanabileceğini söyledi.



Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de futbol gündemini değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

"Görüşler birkaç parçaya ayrıldı. Dünyadaki bu kriz devam ediyor, her ülke kendi içine kapandı, kendi ülkesinin sağlığını daha önemli görüyor, bu da çok doğal. Hiç karşılaşmadığımız bir olayla, bizim kuşağın bile karşılaşmadığı bir olay. Yeni bir dünya, yeni bir ekonomi, yeni bir sosyal hayata geçeceğimiz kesin. Futbol önemli bir sektör, bununla birlikte en çok sevilen spor dalı. Önce sağlık demek lazım.



İtalya Futbol Federasyonu oynamak istiyor, sebebi ekonomik olarak oynamak istemeleri. İtalya Spor Bakanı zor diyor. Fransa devlet olarak müdahale etti, diğer ligler için lobi oluşturuyor. Şu anda öngörülerimiz çok doğru değil.

"Oyuncuların 5 aylık fiziksel kaybı olur"

Sosyal mesafesi vs korunarak, oyuncular 45 gündir ne kadar evlerinde çalışırlarsa çalışsınlar, yüzde 50'nin üzerinde performans kaybına uğradılar. Mayıs sonuna kadar idmanlarını yaparak, en azından 45 günü eritmiş olurlar. Oyuncuların 5 aylık bir fiziksel kaybı olur oynanmazsa.

Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe taraftarına sorsan, oynanmasın der. Tabii ki öncelikle sağlık için söyler ama hedefsiz kaldığı için de söyler. Karmakarışık bir durum var.

"UEFA'nın derdi Şampiyonlar Ligi"

UEFA'nın derdi Şampiyonlar Ligi ve UEFA'yı oynatmak, bunun nedeni sponsorlar. GazProm ve Socar, şu anda petrol fiyatları dipte. Önümüzdeki yıl Avrupa maçları olmasın. Diyelim ki Eylül'e kadar maçlar oynanmadı, seneye Avrupa Kupaları yok diyelim.



UEFA'nın derdi ekonomi. FIFA Sağlık Kurulu açıklama yapıyor, Eylül'e kadar oynamayın diyor. 1 yıl Avrupa Kupaları olmasın, ne olacak?

"Play-off sistemine geçilmeli"

Türkiye için şu önerim olabilir. Zaten 25 Temmuz'da bitecekse maçlar, Eylül'den önce de başlaması gözükmüyor, trafik de yoğun olacağı için, çok sevdiğim bir sistem değil ama play-off sistemine önümüzdeki yıl geçilmeli. 1 yıllığına play-off sistemine geçilebilir 2020-21 sezonu için.