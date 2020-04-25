Rıdvan Dilmen: 105 bin vaka var, kulüpler 'Maçları oynayalım' diyor; özür bekliyorum

NTV'de Yüzde Yüz Futbol programına katılan ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Dilmen, maçların oynanmaya başlanacak olması üzerine, "Türkiye'de ilk Koronavirüs vakası çıktığında seyircisiz oynandı maçlar. Ortalık ayağa kalktı. Bana, federasyona, herkese beddua ettiler. Şimdi 105 bin vaka var. Kulüpler 'Oynayalım maçları' diyor. Özür bekliyorum. Ne oldu? Para, sağlığı bozar" dedi.

"104 bin vaka varken oynamak istiyorlarsa, bunun tek nedeni paradır"

Dilmen "17 kulübün futbolcusu Emre Belözoğlu'nu aramış ve 'Ağabey, oynayalım, bize öncülük edin' demişler, oynamak istemişler. 104 bin vaka varken oynamak istiyorlarsa, bunun tek nedeni paradır" dedi ve mali olarak kulüplerin bu dönemde artan sıkıntılarına gönderme yaptı.

"Bir tavsiyede bulunayım, Dominik'te oynasınlar"

"Bir tavsiyede bulunayım, Dominik'te oynasınlar" diyen Rıdvan Dilmen, "Voleybol var, ayak tenisi var, futbol var… Demek ki orada sorun yok, olsa Acun yapmaz! Espri yapıyorum tabii. Kulüplerimiz batmış durumda, oynamak istemelerinin nedeni bu" şeklinde konuştu.

Yüzde 30 fedakarlığa herkes hazır ama borçlar ne olacak"

Borçlara da değinen Dilmen, "Maaş kesintisini Türkiye niye uygulayamaz? Yerlide sorun yaşayamazsınız ama Skrtel, 1 yıl önceki parasını FIFA'dan alıyor. Karius feshetti, gitti. Denizlispor kalecisi feshetti. Fedakarlık yaparlar ama milyonlarca Euro borç, oyunculara olan geçmiş borçlar" dedi ve ekledi:

"Elneny, Falcao, Sosa... Skrtel geçen sene hiç parasını almamış. Karius yıllık 1,5 milyon Euro alıyormuş, 1.6 milyon Euro'yu zaten ödememişler. Bu iş, krizli bir şekilde başlayacaktır. Yüzde 30 fedakarlığa herkes hazırdır ama geçmişe dönük borçlar ne olacak?"