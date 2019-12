Rıdvan: Ciddi bir dezavantajımız var

Rıdvan Dilmen, Bosna Hersek'le berabere kalan Türk Milli Takımını ve maçı değerlendirdi.NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, % 100 Futbol programında Bosna Hersek-Türkiye maçını değerlendirdi. Rıdvan Dilmen "Bosna Hersek’in istediği oldu. Şimdi önünde iki maçı var, bir galibiyet yetiyor. Hatta biz iki maçta beşer, altışar atmazsak iki beraberlik de yetiyor Bosna Hersek’e, ciddi bir dezavantajımız var" dedi.

Rıdvan Dilmen, “Savunmayı sıktılar sıktılar, tabiki pozisyonlar bulduk ama bizim orada Tuncay kalabalığa girmemek için mümkün olduğu kadar geriye gitti. Ama işin özü şu; bizim takım çok yorgundu, fizik olarak iyi değildik. Bir de dar alanda iş yapacak tek oyuncumuz Arda. Yani bireysel anlamda geçip çalım atabilecek, ikiye bir yapabilecek, delecek oyuncumuz o, o iyi oynamadı. Tuncay ile Sercan hep geniş alan oyuncuları olduğu için hep rakibe çarptılar. Tuncay da mecbur kaldı geriye gitmeye. Rakip üçlü savunmayla oynuyor, 3-5-2 gibi oynuyor. Biz 4-1-4-1 başladık, önde Semih’in arkasında dört ofansif oyuncuyla oynadık, Ceyhun’u ön libero oynattık. İkinci yarı biz de üçlüye döndük. Hakan, Ceyhun ve Servet üçlüsüyle beklerimizi daha çok çıkarmak amacıyla. İsmail’i soktu, santrafor Sercan’ı Semih’in yanına soktu ve Gökhan’ı da çok fazlasıyla soktuk ve çok da pozisyon bulduk özellikle sağ kanattan. Ama tabi Bosna Hersek’in istediği oldu. Şimdi önünde iki maçı var, bir galibiyet yetiyor. Hatta biz iki maçta beşer, altışar atmazsak iki beraberlik de yetiyor Bosna Hersek’e, ciddi bir dezavantajımız var. Estonya ve İspanya maçlarını berabere kapatırlarsa biz içeride oynayacağımız Ermenistan ve dışarıda oynayacağımız Belçika maçlarında toplam artı 10 averaj yapmamız lazım, çünkü bildiğim kadarıyla genel averaj var. Böyle bir rakiple oynuyorsunuz ve biz 4 puanının dışında da 10 gol gerideyiz, bu çok düşündürücü. Bizim kalitemizdeki takıma şu tablo yakışmıyor, bizim kalitemizdeki takıma bu grupta artı 3 averaj yakışmıyor. Ermenistan, Estonya, Belçika, Bosna Hersek, İspanya’yı saymıyorum. Bu takımlardan biz sadece ve sadece Estonya, Ermenistan ve Bosna Hersek’i burada yendik. Yani 12 puan, kaybedilen 12 puan artı 3 averaj bizim takımımızın gücü değil. Ben grup elemelerinde her iki İspanya maçı, her iki Estonya maçı, içeride oynadığımız Belçika maçı, deplasmanda oynadığımız Ermenistan maçı dahil bizim en sıkıntılımız maçımız bu oldu oyun anlamında, biz oyun tutturamadık. Şuursuz hücumlar yapmaya başladık, hatta oyunun son bölümlerinde Servet, Hakan ve Ceyhun o kadar öne doğru çıktılar ki, rakip takım savunma arkasına atılan toplarda çok ofsayta düştü. Yani böyle dengesiz yakalanmaması lazım bizim milli takımımızın. Açıkçası son paslarda çok ciddi hatalar yaptı Bosna Hersek takımı, yoksa bugün bizim iki maçtan umudumuz kalmazdı, bugün işimiz biterdi.” diye konuştu.

Estonya’nın kolay kolay Bosna’ya teslim olmayacağını belirten Dilmen, “Gökhan Gönül, İsmail Köybaşı ve Hakan Balta, Emre Belözoğlu, Tuncay, Arda, Sercan, Semih. Bu oyuncuları ne yaparsan yap oyunu sete çeviremezsiniz bunlarla. Böyle bir oyun karakterleri yok, biraz Emre yapabilir bunları. Mesela Mehmet Aurelio olsa daha organize atak yapabilirsiniz, kalçasını dayar, verir alır ve sakinleşirsiniz, işte Kazım veya Gökhan’ı kullanırsınız. Her şeye rağmen bu kadar kapanan bir takıma karşı bizim takımımız yine de karambol de olsa pozisyonlar buldu, bulmadı değil. O yüzden açıkçası şu maça kalmamalıydı. Belli o takım bugün bize her türlü şeyi yapacaktı. Oyun duracaktı, 4 dakika uzatacaktı, 5 dakika uzatacaktı. Mesela kaleci zaten tek başına maçı 4 dakika uzatmaya götürdü. Oyuncu değişiklikleri var, bizde bir oyuncu değişti, rakipte 3 oyuncu değişti ve 4 dakikalık süre verdi. Yatan kalkmıyor ama her şey doğal. Bizim takımımız da olmuş olsa yapabilirdi. İşin Bosna’ya kadar gitmesi tehlikeli. Benim izlediğim Estonya kolay kolay teslim olmaz Bosna’ya. Bizim de iyi tutturmamız lazım oyunu. Bizim takımımız maalesef set oynayabilen bir takım değil. Şimdi lig maratonu olsa bizim milli takımımız dünyada ilk dörde girer 34 maç üzerinden oynansa. Çünkü bu öne doğru baskı kurmak uzun vadede başarı getirir. Nasıl Galatasaray, Fatih Terim’in ilk döneminde zorlanmıştı, bizim takımımız da gruplarda zorlanıyor. Bir de Avrupa Şampiyonası’nın bize getirdiği yan etkileri oldu. En önemli etken de hep dönülmez, geri döndük. İspanya döndürmüyor geri, Belçika döndürmedi 1-1 bitti, 1-0’dan 1-1’i yakalayabildik ancak. Estonya direniyor, hadi son dakika bir kere olur o, İsviçre’de bir kere oldu o, olmaz artık dünya futbolunda böyle bir şey yok. Kalite farkına bakıyorsun, 4 puan rakibin önde ve iki maçta da seni yenememiş sen yenmişsin İstanbul’da ve 10 averaj var. İki takım arasındaki kalite farkına baktığımızda ne 4 puan olması ne de eksi 10 olmamız lazım bizim rakibimize göre.” dedi.





Bosna Hersek’in organize bir takım olduğuna da değinen Rıdvan Dilmen “Hesap yaparken İspanya birinci, biz ikinci oluruz diye düşünüyorduk, bütün dünya öyle düşünüyordu. Fakat bizim hesabımızda Bosna Hersek’ten minumum 4, Belçika’dan minumum 4, Estonya’dan 6, Ermenistan’dan 6 hesabı vardı. Bosna bizden 1 puan aldı, Belçika’dan 6 puan aldı, Estonya’dan 3 cepte 1 puan alabilir. Yani ilk ikiyi hedeflediğiniz zaman en kötü İspanya’dan sonraki ilk rakibinizde Bosna Hersek’den 4 puan almanız lazım, 4 aldınız ama diğerlerine baktığınız zaman Bosna Hersek gidip Belçika’dan 6 puan aldı. Yani onlar da İspanyollara yenildiler, bizde 1-0 yenildik ama onlar takılmadılar, Estonya, Belçika ile uğraşmadılar. Aslında biz organize takım değiliz, hiçbir zaman olmadık. Biz hep öne doğru atletik oyuncularla oynayan bir takımı. Yaratıcı, agresif oynayan bir takımız. Bosna Hersek gerçekten organize bir takım, yetenekleri sınırlı ezberci bir takımları var. Tamamen ezbere dayalı bir top oynuyorlar. Sivas’ın başka bir örneği aslında, Aynı geçen yılki Sivasspor gibi bir takım Bosna Hersek. Uzun bekletiyor, orta sahadan baskı yapıyorlar. İyi savunma yapıyorlar, mesela dikkat et Bosna Hersek takımı pasla çıkan bir takım değil.” diye konuştu.

Milli takımın ikinci yarıda çok risk aldığını söyleyen Rıdvan Dilmen “İkinci yarı biz çok risk aldık. Üç stoperimizde çizgiye kadar çıktı, aslında akıllı ikiye bir yapsalar Volkan’ı çok üçe bir yakalayabilirlerdi. Hatta yakaladılar, son pasları kötü attılar veya Volkan inanılmaz doğru çıkışlar yaptı. Son anda penaltı olabilecek pozisyonları filan var, zamanlaması Volkan’ın cin gibi iyiydi. Ama bana göre golde o kadar mesafeden ne kadar iyi topa vuran oyuncu olursa olsun bence Volkan gibi kalecinin kesinlikle baraj yapmaması lazım. Ceyhun tercihi yanlış bir tercih değil, duran toplarda Bosna bizden daha uzun takım. Bizim Servet’le Önder biraz da Hakan Balta onun dışında kısa takımız biz. İsmail’i de zaten üçlüye döndüğü için oyuna soktu. Yoksa dörtlü devam etmiş olsaydı, ki Önder çok aksıyordu hemen üçlüye döndü. Aslında oyun planı falan çok yanlış değildi bizim takımımızın ama mevcut kadromuz organize atak yapmaya müsait bir kadro değil. Bosna Hersek vasat takım çok organizeler, bizden daha organizeler. Oyundan çıkış dakikaları bile ezberlenmiş durumda diye düşünüyorum ben.” Dedi.

Rıdvan Dilmen “Estonya maçında biz Hamit’i falan dinlendiremedik. Bizim hedefimiz Bosna Hersek olmalıydı. Biz Hamit’le başladık, belki de 45 dakika oynatacaktı hoca çıkaracaktı, ki öyle dedi maçtan sonra Hamit ve bizim programımızda Fatih hoca söylemişti. Her şeye rağmen hedeflediğin maç Bosna maçı olsaydı, belki de ikinci yarıda kullanabilirdik. Tabi çok detaylandırmamak lazım hataları. Futbol adına çok şey oynanmayacağı belliydi, ki oynanmadı. Kör dövüşü bir maç bekliyorduk, ona rağmen başlamadan biten pozisyonları var Bosna Hersek’in.” diyerek sözlerini tamamladı.