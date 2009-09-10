Rıdvan: Ciddi bir dezavantajımız var

Rıdvan Dilmen, Bosna Hersek'le berabere kalan Türk Milli Takımını ve maçı değerlendirdi.NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, % 100 Futbol programında Bosna
Hersek-Türkiye maçını değerlendirdi. Rıdvan Dilmen "Bosna Hersek’in
istediği oldu. Şimdi önünde iki maçı var, bir galibiyet yetiyor. Hatta
biz iki maçta beşer, altışar atmazsak iki beraberlik de yetiyor Bosna
Hersek’e, ciddi bir dezavantajımız var" dedi.
Rıdvan
Dilmen, “Savunmayı sıktılar sıktılar, tabiki pozisyonlar bulduk ama
bizim orada Tuncay kalabalığa girmemek için mümkün olduğu kadar geriye
gitti. Ama işin özü şu; bizim takım çok yorgundu, fizik olarak iyi
değildik. Bir de dar alanda iş yapacak tek oyuncumuz Arda. Yani
bireysel anlamda geçip çalım atabilecek, ikiye bir yapabilecek, delecek
oyuncumuz o, o iyi oynamadı. Tuncay ile Sercan hep geniş alan
oyuncuları olduğu için hep rakibe çarptılar. Tuncay da mecbur kaldı
geriye gitmeye. Rakip üçlü savunmayla oynuyor, 3-5-2 gibi oynuyor. Biz
4-1-4-1 başladık, önde Semih’in arkasında dört ofansif oyuncuyla
oynadık, Ceyhun’u ön libero oynattık. İkinci yarı biz de üçlüye döndük.
Hakan, Ceyhun ve Servet üçlüsüyle beklerimizi daha çok çıkarmak
amacıyla. İsmail’i soktu, santrafor Sercan’ı Semih’in yanına soktu ve
Gökhan’ı da çok fazlasıyla soktuk ve çok da pozisyon bulduk özellikle
sağ kanattan. Ama tabi Bosna Hersek’in istediği oldu. Şimdi önünde iki
maçı var, bir galibiyet yetiyor. Hatta biz iki maçta beşer, altışar
atmazsak iki beraberlik de yetiyor Bosna Hersek’e, ciddi bir
dezavantajımız var. Estonya ve İspanya maçlarını berabere kapatırlarsa
biz içeride oynayacağımız Ermenistan ve dışarıda oynayacağımız Belçika
maçlarında toplam artı 10 averaj yapmamız lazım, çünkü bildiğim
kadarıyla genel averaj var. Böyle bir rakiple oynuyorsunuz ve biz 4
puanının dışında da 10 gol gerideyiz, bu çok düşündürücü. Bizim
kalitemizdeki takıma şu tablo yakışmıyor, bizim kalitemizdeki takıma bu
grupta artı 3 averaj yakışmıyor. Ermenistan, Estonya, Belçika, Bosna
Hersek, İspanya’yı saymıyorum. Bu takımlardan biz sadece ve sadece
Estonya, Ermenistan ve Bosna Hersek’i burada yendik. Yani 12 puan,
kaybedilen 12 puan artı 3 averaj bizim takımımızın gücü değil. Ben grup
elemelerinde her iki İspanya maçı, her iki Estonya maçı, içeride
oynadığımız Belçika maçı, deplasmanda oynadığımız Ermenistan maçı dahil
bizim en sıkıntılımız maçımız bu oldu oyun anlamında, biz oyun
tutturamadık. Şuursuz hücumlar yapmaya başladık, hatta oyunun son
bölümlerinde Servet, Hakan ve Ceyhun o kadar öne doğru çıktılar ki,
rakip takım savunma arkasına atılan toplarda çok ofsayta düştü. Yani
böyle dengesiz yakalanmaması lazım bizim milli takımımızın. Açıkçası
son paslarda çok ciddi hatalar yaptı Bosna Hersek takımı, yoksa bugün
bizim iki maçtan umudumuz kalmazdı, bugün işimiz biterdi.” diye konuştu.
Estonya’nın
kolay kolay Bosna’ya teslim olmayacağını belirten Dilmen, “Gökhan
Gönül, İsmail Köybaşı ve Hakan Balta, Emre Belözoğlu, Tuncay, Arda,
Sercan, Semih. Bu oyuncuları ne yaparsan yap oyunu sete çeviremezsiniz
bunlarla. Böyle bir oyun karakterleri yok, biraz Emre yapabilir
bunları. Mesela Mehmet Aurelio olsa daha organize atak yapabilirsiniz,
kalçasını dayar, verir alır ve sakinleşirsiniz, işte Kazım veya
Gökhan’ı kullanırsınız. Her şeye rağmen bu kadar kapanan bir takıma
karşı bizim takımımız yine de karambol de olsa pozisyonlar buldu,
bulmadı değil. O yüzden açıkçası şu maça kalmamalıydı. Belli o takım
bugün bize her türlü şeyi yapacaktı. Oyun duracaktı, 4 dakika
uzatacaktı, 5 dakika uzatacaktı. Mesela kaleci zaten tek başına maçı 4
dakika uzatmaya götürdü. Oyuncu değişiklikleri var, bizde bir oyuncu
değişti, rakipte 3 oyuncu değişti ve 4 dakikalık süre verdi. Yatan
kalkmıyor ama her şey doğal. Bizim takımımız da olmuş olsa yapabilirdi.
İşin Bosna’ya kadar gitmesi tehlikeli. Benim izlediğim Estonya kolay
kolay teslim olmaz Bosna’ya. Bizim de iyi tutturmamız lazım oyunu.
Bizim takımımız maalesef set oynayabilen bir takım değil. Şimdi lig
maratonu olsa bizim milli takımımız dünyada ilk dörde girer 34 maç
üzerinden oynansa. Çünkü bu öne doğru baskı kurmak uzun vadede başarı
getirir. Nasıl Galatasaray, Fatih Terim’in ilk döneminde zorlanmıştı,
bizim takımımız da gruplarda zorlanıyor. Bir de Avrupa Şampiyonası’nın
bize getirdiği yan etkileri oldu. En önemli etken de hep dönülmez, geri
döndük. İspanya döndürmüyor geri, Belçika döndürmedi 1-1 bitti, 1-0’dan
1-1’i yakalayabildik ancak. Estonya direniyor, hadi son dakika bir kere
olur o, İsviçre’de bir kere oldu o, olmaz artık dünya futbolunda böyle
bir şey yok. Kalite farkına bakıyorsun, 4 puan rakibin önde ve iki
maçta da seni yenememiş sen yenmişsin İstanbul’da ve 10 averaj var. İki
takım arasındaki kalite farkına baktığımızda ne 4 puan olması ne de
eksi 10 olmamız lazım bizim rakibimize göre.” dedi.
Bosna Hersek’in organize bir takım olduğuna da
değinen Rıdvan Dilmen “Hesap yaparken İspanya birinci, biz ikinci
oluruz diye düşünüyorduk, bütün dünya öyle düşünüyordu. Fakat bizim
hesabımızda Bosna Hersek’ten minumum 4, Belçika’dan minumum 4,
Estonya’dan 6, Ermenistan’dan 6 hesabı vardı. Bosna bizden 1 puan aldı,
Belçika’dan 6 puan aldı, Estonya’dan 3 cepte 1 puan alabilir. Yani ilk
ikiyi hedeflediğiniz zaman en kötü İspanya’dan sonraki ilk rakibinizde
Bosna Hersek’den 4 puan almanız lazım, 4 aldınız ama diğerlerine
baktığınız zaman Bosna Hersek gidip Belçika’dan 6 puan aldı. Yani onlar
da İspanyollara yenildiler, bizde 1-0 yenildik ama onlar takılmadılar,
Estonya, Belçika ile uğraşmadılar. Aslında biz organize takım değiliz,
hiçbir zaman olmadık. Biz hep öne doğru atletik oyuncularla oynayan bir
takımı. Yaratıcı, agresif oynayan bir takımız. Bosna Hersek gerçekten
organize bir takım, yetenekleri sınırlı ezberci bir takımları var.
Tamamen ezbere dayalı bir top oynuyorlar. Sivas’ın başka bir örneği
aslında, Aynı geçen yılki Sivasspor gibi bir takım Bosna Hersek. Uzun
bekletiyor, orta sahadan baskı yapıyorlar. İyi savunma yapıyorlar,
mesela dikkat et Bosna Hersek takımı pasla çıkan bir takım değil.” diye
konuştu.
Milli
takımın ikinci yarıda çok risk aldığını söyleyen Rıdvan Dilmen “İkinci
yarı biz çok risk aldık. Üç stoperimizde çizgiye kadar çıktı, aslında
akıllı ikiye bir yapsalar Volkan’ı çok üçe bir yakalayabilirlerdi.
Hatta yakaladılar, son pasları kötü attılar veya Volkan inanılmaz doğru
çıkışlar yaptı. Son anda penaltı olabilecek pozisyonları filan var,
zamanlaması Volkan’ın cin gibi iyiydi. Ama bana göre golde o kadar
mesafeden ne kadar iyi topa vuran oyuncu olursa olsun bence Volkan gibi
kalecinin kesinlikle baraj yapmaması lazım. Ceyhun tercihi yanlış bir
tercih değil, duran toplarda Bosna bizden daha uzun takım. Bizim
Servet’le Önder biraz da Hakan Balta onun dışında kısa takımız biz.
İsmail’i de zaten üçlüye döndüğü için oyuna soktu. Yoksa dörtlü devam
etmiş olsaydı, ki Önder çok aksıyordu hemen üçlüye döndü. Aslında oyun
planı falan çok yanlış değildi bizim takımımızın ama mevcut kadromuz
organize atak yapmaya müsait bir kadro değil. Bosna Hersek vasat takım
çok organizeler, bizden daha organizeler. Oyundan çıkış dakikaları bile
ezberlenmiş durumda diye düşünüyorum ben.” Dedi.
Rıdvan
Dilmen “Estonya maçında biz Hamit’i falan dinlendiremedik. Bizim
hedefimiz Bosna Hersek olmalıydı. Biz Hamit’le başladık, belki de 45
dakika oynatacaktı hoca çıkaracaktı, ki öyle dedi maçtan sonra Hamit ve
bizim programımızda Fatih hoca söylemişti. Her şeye rağmen hedeflediğin
maç Bosna maçı olsaydı, belki de ikinci yarıda kullanabilirdik. Tabi
çok detaylandırmamak lazım hataları. Futbol adına çok şey oynanmayacağı
belliydi, ki oynanmadı. Kör dövüşü bir maç bekliyorduk, ona rağmen
başlamadan biten pozisyonları var Bosna Hersek’in.” diyerek sözlerini
tamamladı.