Rıdvan Akar: Burak Yılmaz'ın Beşiktaş forması giymesi halinde oynadığı maçlara gitmeyeceğim

T24

Eski Beşiktaş Jimnastik Kulübü İletişim Direktörü Rıdvan Akar, transfer edilmesi halinde Burak Yılmaz’ın forma giydiği maçlara gitmeyeceğini açıkladı. Oyuncu Zafer Algöz de Yılmaz’ın transferine dair haberlere tepki gösterdi.

Daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’da görev yapan, bordo mavili formayı giydiği dönemde ‘kendini yere atarak’ Beşiktaş’a maç kaybettiren Yılmaz’ın siyah beyazlı ekibe katılacağı haberleri taraftarlar arasında tartışmaya sebep olmuştu.

"Önceliğimi 'Beşiktaş duruşu’ndan yana kullanıyorum"

Beşiktaş tribünlerinin sevilen isimlerinden, daha önce kulüp bünyesinde de görev yapan gazeteci Rıdvan Akar, konuya dair kişisel Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı:

"Galiba zamanı geldi. Burak Yılmaz’ı isteyen de istemeyen de Beşiktaşlıdır. Sorgulamam. Statta defalarca ona 'hırsız' diye bağırdım. Şimdi riyakarlık yapmayacağım. Burak Yılmaz’ın oynadığı maçlara gitmeyeceğim.

"Süleyman Seba’nın söylediği 'Beşiktaş’ın değerler manzumesi' olduğuna inananlardanım. Biliyorum ki Burak Yılmaz’ın katkı sağlayacağını düşünenler de benim kadar iyi niyetlidir. Ancak 'sevinmek için sevmediğimize' göre, önceliğimi Beşiktaş Duruşu’ndan yana kullanıyorum.

"Beşiktaş tarihinde ilk kez bir transfer tribünleri bu kadar bölecek. Bu gerçeğe ve dünyadaki binlerce forvet oyuncusuna rağmen, 35 yaşına kadar sürecek Burak Yılmaz ısrarı niye? Üstelik 37.5 milyon lira ücret ve 6 milyon bonservis ödeneceği söyleniyor. Yani 'kelepir' değil.

"Tribünler ile arasındaki soğukluk 'Şerefin’le oyna Hakkı’nla kazan' ilkesine dayanır"

"Burak Yılmaz sahadaki malum haksızlıkları Beşiktaş forması ile yapınca kim sevinecek? Beşiktaş forması ile Konya’ya elle gol atmıştı. Bir daha tribüne çağırmadık. Sonraki yıllarda sahadaki duruşu malum. Yine yaparsa, kendini yere atar, Beşiktaş penaltı kazanırsa sevinecek miyiz?

"Beşiktaş tribünleri ile Burak Yılmaz arasındaki soğukluk ve netameli ilişki goller ile değil, 'Şerefin’le oyna Hakkı’nla kazan' ilkesine dayanır. O pankart tribünde ilk olarak o maç sonrası açılmıştı.

"Burak Yılmaz turnusol kağıdıdır"

"Tek oyuncu ile bir takım kimlik değiştirebilir. Baba Hakkı bugün savunduğumuz pek çok değeri böyle kazandırdı. Burak Yılmaz da bugünkü duruşuyla bizi o değerlerden uzaklaştırıyor.

"Bir takım şampiyonluğu yitirebilir. Çok yaşadık. Değerlerini ve birliğini yitirmemeli. Burak Yılmaz bu açıdan turnusol kağıdıdır.

"Üzüntüyle şimdiden Beşiktaş taraftarının sosyal medyada bölündüğünü görüyorum. Burak Yılmaz’ı istemek de istememek de bizi Beşiktaşlıktan çıkarmaz, soğutmaz. Ama yitirilen değerler yerine konmaz.

"Sözün özü: Burak Yılmaz’ın Beşiktaş forması giymesi halinde oynadığı maçlara gitmeyeceğim."

"Burak Yılmaz gelirse, o gidinceye kadar sevdamı kalbime gömerim"

Oyuncu Zafer Algöz de Yılmaz'ın transferine dair iddialara tepki göstererek, "Sırtımda Beşiktaş forması varken yalan söyleyemem' diyen Vedat Okyar gibi Beşiktaşlıyım. Burak Yılmaz gelirse, o gidinceye kadar sevdamı kalbime gömerim dedim ve sözümün arkasındayım.”