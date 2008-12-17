T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Rıddım' zanlıları yakalandı

‘Rıddım Bar’ cinayetinin zanlıları, Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde bulundukları minibüse akaryakıt alırken polisin baskınıyla yakalandı.

17 Aralık 2008 02:00

Istanbul'da üç kişinin ölümüyle sonuçlanan ‘Rıddım Bar’ cinayetinin zanlıları, Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde bulundukları minibüse akaryakıt alırken polisin baskınıyla yakalandı.

Minibüsün etrafını saran polis, 6 kişiyi araçtan indirdikten sonra yere yatırıp üzerlerini arayarak kelepçeledi. 6 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kurban Bayramı'nın 2'nci günü Beyoğlu'nda bulunan Rıddım Bar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın sanıkları olduğu öne sürülen kişiler, bugün Ereğli'deki bir akaryakıt istasyonundan araçlarına yakıt alırken polisin baskınıyla yakalandı. Pompa görevlisi, sanıkların bulunduğu minibüse yakıt doldurduğu sırada, sivil plakalı araçlarından inen polisler minibüsün etrafını sardı. Polis, zanlıları araçtan indirip yere yatırarak üst araması yaptıktan sonra kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 6 zanlı, ilk ifadelerinin ardından sağlık raporu için Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan tekrar Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlılar, işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Zanlılardan 3 kişinin cinayete karıştığı, diğer 3 kişinin ise bu kişilere yardım ve yataklık suçu işlediği öğrenildi. Gözaltına alınan 6 kişinin isimleri açıklanmadı.

Zonguldak Valisi Erdal Ata, 6 kişinin gözaltına alındığını belirterek, “İstanbul'da adam öldürme olayı ile ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon bizzat İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Bu yüzden bizim çok fazla bir açıklama yapmamız doğru olmaz. Zaten zanlılar ifadelerinin ardından İstanbul'a gönderildiler” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24