'Rıddım' zanlıları yakalandı

Istanbul'da üç kişinin ölümüyle sonuçlanan ‘Rıddım Bar’ cinayetinin zanlıları, Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde bulundukları minibüse akaryakıt alırken polisin baskınıyla yakalandı.



Minibüsün etrafını saran polis, 6 kişiyi araçtan indirdikten sonra yere yatırıp üzerlerini arayarak kelepçeledi. 6 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Kurban Bayramı'nın 2'nci günü Beyoğlu'nda bulunan Rıddım Bar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın sanıkları olduğu öne sürülen kişiler, bugün Ereğli'deki bir akaryakıt istasyonundan araçlarına yakıt alırken polisin baskınıyla yakalandı. Pompa görevlisi, sanıkların bulunduğu minibüse yakıt doldurduğu sırada, sivil plakalı araçlarından inen polisler minibüsün etrafını sardı. Polis, zanlıları araçtan indirip yere yatırarak üst araması yaptıktan sonra kelepçeleyerek gözaltına aldı.



Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 6 zanlı, ilk ifadelerinin ardından sağlık raporu için Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan tekrar Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlılar, işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Zanlılardan 3 kişinin cinayete karıştığı, diğer 3 kişinin ise bu kişilere yardım ve yataklık suçu işlediği öğrenildi. Gözaltına alınan 6 kişinin isimleri açıklanmadı.



Zonguldak Valisi Erdal Ata, 6 kişinin gözaltına alındığını belirterek, “İstanbul'da adam öldürme olayı ile ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon bizzat İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Bu yüzden bizim çok fazla bir açıklama yapmamız doğru olmaz. Zaten zanlılar ifadelerinin ardından İstanbul'a gönderildiler” dedi.



