-Rick Perry yarıştan çekiliyor WASHINGTON (A.A) - 19.01.2012 - ABD'de bu yılki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin aday adaylarından Teksas Valisi Rick Perry'nin yarıştan çekileceği bildirildi. Amerikan CNN televizyonunun haberine göre Perry, yarıştan çekildiğini partinin Cumartesi günü bir sonraki ön seçiminin yapılacağı South Carolina eyaletinde açıklayacak. Son günlerde Türkiye'ye yönelik sarf ettiği sözlerle büyük tepki çeken Perry, ilk iki ön seçim yeri olan Iowa ve New Hampshire'da başarısız olmuş, anketlerde de hep alt sıralarda yer almıştı.