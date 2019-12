Richardson'a rağmen!..

NBA'de Milwaukee Bucks, üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla New York Knicks'i deplasmanda 94-86 mağlup etti.



Antrenör Mike D'Antoni'yi getirerek yeni bir sayfa açan New York, evi Madison Square Garden'da Milwaukee Bucks'ı ağırladı.



Üçüncü çeyrekte yakaladığı 12-0'lık seriyle maça ağırlığını koyan Bucks, Quentin Richardson'ın skorer oyununa rağmen Knicks'i deplasmanda 94-86'lık skorla geçmeyi bildi.



Andrew Bogut'un pota altından bulduğu basketlerle ilk 6 dakikalık bölümü 16-7 önde geçen Bucks, Nate Robinson'ın son bölümlerde üst üste kaydettiği basketlere engel olamadı, ancak çeyreği 27-23 üstün tamamladı.



İkinci çeyreğe Nate Robinson'ın üç sayılık basketiyle başlayarak farkı 1 sayıya indiren Knicks, Quentin Richardson'ın basketiyle devrenin bitimine 6 dakika 16 saniye kala 37-35 öne geçti. Kalan sürede Michael Redd-Charlie Villanueva ikilisiyle kolay sayılar bulan konuk takım, soyunma odasına 49-45 önde gitti.



Üçüncü çeyreğe 12-0'lık seriyle giren Bucks, skoru 61-45'e getirerek farkı 16 sayıya çıkarttı. Richardson'ın sayılarıyla ayakta kalmaya çalışan ev sahibi takım farkı 9 sayıya kadar indirmeyi başardıysa da son çeyreğe 75-61 geride başladı.



Son çeyreğin ilk 3.5 dakikası içinde skoru 80-71'e getirerek farkı tek hanelere çeken Knicks, son 23 saniyeye girilirken Zach Randolph'ın üç sayılık basketiyle farkı 5 sayıya indirdi. Kalan bölümde serbest atış çizgisinden skor üretmeye devam eden konuk takım, maçı 94-86'lık skorla kazandı.



Bucks'ta Ramon Sessions 18 sayı – 8 asist – 7 ribaunt – 3 top çalmayla öne çıkan isim olurken, yıldız oyuncu Richard Jefferson 18 sayı – 6 ribaunt – 6 asist – 1 top çalmayla karşılaşmayı tamamladı.



Charlie Villanueva 16 sayı – 8 ribaunt – 1 top çalmayla katkı yaparken, Bucks'ın yıldızı Michael Redd 16 sayı – 2 ribaunt – 1 asistle, Andrew Bogut 13 sayı – 11 ribaunt – 3 blok -1 asist – 1 top çalmayla oynadı.



Quentin Richardson'ın 28 sayı – 9 ribaunt – 1 asistlik performansı New York Knicks için yeterli olmazken, Zach Randolph 15 sayı – 13 ribaunt – 3 asist – 2 top çalma – 1 blokla, Nate Robinson da 14 sayı – 5 ribaunt – 4 asist – 3 top çalmayla salondan ayrıldı.