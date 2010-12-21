-RİCHARDSON KUZEY KORE'DEN SOMUT ADIMLAR BEKLİYOR PEKİN (A.A) - 21.12.2010 - Kuzey Kore'deki temaslarını tamamladıktan sonra Çin'nin başkenti Pekin'e geçen ABD'nin New Mexico eyaleti valisi ve eski ABD'li diplomat Bill Richardson, uluslararası toplumun Kuzey Kore'den laf değil somut adımlar atmasını beklediğini söyledi. Pekin havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bill Richardson, "Zannedersem, Kuzey Koreliler nükleer silahsızlanma görüşmelerine karşı fazla menfi davrandıklarını, çok kötü eylemlerde bulunduklarını anladılar ve şimdi iyi yönde hareket etmek istiyorlar.Pyongyang'daki temaslarım sırasında, Kuzey Koreli yöneticilere birtakım önerilerde bulundum ve kabul ettiler ama şimdi sözde kalmayıp, somut adım atmaları gerekiyor" dedi. Bill Richardson'un ziyareti sırasında, Kuzey Koreli yetkililer, nükleer programı izleyen BM müfettişlerinin dönüşünü kabul etmişti. Richardson'a eşlik eden CNN muhabiri Wolf Blitzer'in bildirdiğine göre, Kuzey Koreliler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerinin Yongbyon'daki nükleer tesise geri dönmelerine razı olmuştu. Blitzer ayrıca, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile bir komisyon oluşturulması ve iki ülke arasında kırmızı hat oluşturulmasını da kabul ettiğini söylemişti. Kuzey Kore, Nisan 2009'da bütün izleme ekipmanlarının çekilmesini ve müfettişlerin ülkeyi terk etmesini istemişti. Pyongyang'nın uranyum zenginleştirmek için gerekli yakıt çubuklarının yurtdışına gönderilmesine izin vermeyi de kabul ettiği belirtiliyor.