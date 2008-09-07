T24 LogoT24 Logo
Spor

Richards: “Şimdi Manchester City zamanı”

07 Eylül 2008 03:00


Manchester City’li defans oyuncusu Richards kulübünde yaşanan gelişmelere inanamadığını ve başarılı olmak için artık her şeye sahip olduklarını söyledi.

Manchester City 32.5 milyon Euro'ya Robinho’yu transfer ederek bütün dikkatleri üstüne toplamıştı. Richards’da takımda yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, Sunday Mirror’a şunları söyledi:

“Etrafımda yaşanan gelişmelere inanmakta hala güçlük çekiyorum. Bir süre önce sıkıntılar yaşayan bir takımdık ama şu an dünyanın en zengin takımlarından biriyiz “

Robinho’nun transferiyle ilgili olarak da, “Onu City’e sadece bilgisayar oyunlarında transfer edebileceğimizi sanıyordum. Fakat şimdi beraber antrenmanlara çıkıyoruz. Eğer kulübün yeni patronu dediği oyuncuların bazılarını alırsa, bizde Chelsea’nin yaptığı gibi orta sıralardan şampiyonluğa koşan bir takım haline gelebiliriz. Onlar çok kısa sürede bunu gerçekleştirdi. Belki de şimdi bizim zamanımızdır” diyerek sözlerini noktaladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24