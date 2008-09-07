Richards: “Şimdi Manchester City zamanı”



Manchester City’li defans oyuncusu Richards kulübünde yaşanan gelişmelere inanamadığını ve başarılı olmak için artık her şeye sahip olduklarını söyledi.



Manchester City 32.5 milyon Euro'ya Robinho’yu transfer ederek bütün dikkatleri üstüne toplamıştı. Richards’da takımda yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, Sunday Mirror’a şunları söyledi:



“Etrafımda yaşanan gelişmelere inanmakta hala güçlük çekiyorum. Bir süre önce sıkıntılar yaşayan bir takımdık ama şu an dünyanın en zengin takımlarından biriyiz “



Robinho’nun transferiyle ilgili olarak da, “Onu City’e sadece bilgisayar oyunlarında transfer edebileceğimizi sanıyordum. Fakat şimdi beraber antrenmanlara çıkıyoruz. Eğer kulübün yeni patronu dediği oyuncuların bazılarını alırsa, bizde Chelsea’nin yaptığı gibi orta sıralardan şampiyonluğa koşan bir takım haline gelebiliriz. Onlar çok kısa sürede bunu gerçekleştirdi. Belki de şimdi bizim zamanımızdır” diyerek sözlerini noktaladı.



