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Dünya

Richard Holbrooke öldü

ABD'nin en deneyimli ve saygın diplomatlarından Richard Holbrooke, geçirdiği ikinci kalp ameliyatının ardından 69 yaşında öldü.

14 Aralık 2010 02:00

T24 -  ABD'nin en deneyimli ve saygın diplomatlarından Richard Holbrooke, geçirdiği ikinci kalp ameliyatının ardından 69 yaşında öldü.

 

Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la bakanlık binasında yaptığı görüşme sırasında fenalaşan Holbrooke, Washington'daki George Washington Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Son olarak Başkan Barack Obama'nın Afganistan ve Pakistan Özel Temsilciliği görevini yürüten Holbrooke, vücuda kan pompalayan damarındaki yırtığın tamiri için ameliyat edilmişti.


'Buldozer' lakaplı ile bilinen Holbrooke, savaşan ülke liderlerinin müzakere masasına oturmasını sağlamasıyla tanınıyordu. Başkan Obama, Holbrooke'un ölümünden birkaç saat önce yaptığı açıklamada, 'Büyükelçi Holbrooke'un çabaları ABD ve dünyayı daha güvenli kıldı' demişti.


Yaklaşık 50 yıllık kariyer


1941'de New York'ta doğan Holbrooke, diplomasi kariyerine 21 yaşında Vietnam'da başlamıştı. Holbrooke, Jimmy Carter ve Bill Clinton'ın başkanlıkları sırasında iki kez Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini üstlendi. Holbrooke, ABD'nin BM ve Almanya Büyükelçiliği görevlerini de yaptı. 1995'te Bosna Savaşı'nı sona erdiren Dayton Anlaşması'nın mimarı olan Holbrooke, yedi kez Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.


2000 yılındaki seçimleri Demokrat aday Al Gore'un kazanması halinde, Dışişleri Bakanlığı görevine geleceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Obama'nın seçilmesinden sonra da, Holbrooke'un adı dişişleri bakanlığı için geçti. Ancak Obama, tercihini Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışındaki rakibi Hillary Clinton'dan yana kullandı.





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