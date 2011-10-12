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Dünya

Richard Gere gitar koleksiyonunu sattı NEW YORK (A.A)

12 Ekim 2011 10:13

-Richard Gere gitar koleksiyonunu sattı NEW YORK (A.A) - 12.10.2011 - Ünlü aktör Richard Gere'in gitar koleksiyonu, New York'taki bir müzayedede 1 milyon dolara satıldı.   Christie's Müzayede Evi'ndeki açık artırmada satılan 110 gitar arasında ünlü müzisyenler Albert King ile Peter Tosh'un gitarları da bulunuyordu.    Les Paul'ün dünyanın en popüler gitar markası olan Gibson için geliştirdiği elektro gitar, açık artırmada 98 bin dolar ile en yüksek fiyata alıcı bulan parça oldu.  Gere, koleksiyonunu insani yardım etkinliklerine destek olabilmek için satışa çıkarmıştı.

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