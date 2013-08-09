Richard Dawkins'in tweet'i dünyayı karıştırdı

İngiliz evrimci biyolog ve yazar Richard Dawkins'in Twitter hesabından paylaştığı, "Dünyadaki tüm Müslümanların aldığı Nobel ödülü sayısı Cambridge Üniversitesi bünyesindeki Trinity Koleji mensuplarının aldığından azdır. Gerçi onlar (Müslümanlar) da Orta Çağ'da harika şeyler yaptılar" yazısı, tartışmalara neden oldu.

Hürriyet Planet'ın haberine göre, Ateizm savunusuyla bilinen ve bir dönem yazılarının içeriği nedeniyle internet sitesine Türkiye'den girişler yasaklanan Dawkins, bu tweet'i yüzünden ağır eleştirilere maruz kaldı.

Bir takipçisi Dawkins'i ırkçı ve bağnaz olmakla suçlarken Twitter'da "Müslümanlar bir ırk mıdır?" tartışması başladı.

Bu eleştirilere Dawkins birkaç tweet'le daha yanıt verdi:

"Bir kişiye görüşleri yüzünden saldırabilirsiniz. Ama ilginç bir gerçeği ifade ettiği için? Kim derdi ki tek bir Cambridge koleji..."

"Müslümanlar bir ırk değildir. Sahip oldukları ortak değer bir dindir. Trinity [Koleji] yerine Yahudilerle kıyaslamayı tercih eder misiniz? Google'layın."

"Evet ben de [Nobel] barış ödüllerinin tartışmalı olduğuna katılıyorum. Belki de onları listeden çıkarmalıydım. Çıkarmayı yapın ve sonuçların ne olduğuna bakın."

"Cambridge Trinity Koleji ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa dışında dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla Nobel ödülüne sahip."

"Neden bir başka gruptan değil de Müslüman Nobellilerden bahsettim? Çünkü sık sık a) toplam sayıları b) bilimleri hakkında sık sık övünmeler duyuyoruz."

"Birçok insan ateistlerin kaç tane Nobel aldığını soruyor? Araştırmak gerek. Ben de bilmek isterim. Sanıyorum ki oranı çok yüksektir ve artmaktadır."

"Sonradan kabul edebileceğiniz bir şey bir ırk değildir. Basit bir olguyu ifade etmek bağnazlık değildir. Ve uzak geçmişte Müslümanlar bilimde harikaydı."