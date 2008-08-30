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Dünya

Rice'tan Türkiye'ye övgü

ABD Dışişleri Bakanı Rice, Türkiye'nin İsrail ile Suriye arasındaki barış görüşmelerinde oynadığı role övgü yağdırdı.

30 Ağustos 2008 03:00

ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Türkiye'nin İsrail ile Suriye arasında yürütülen dolaylı barış görüşmelerinde oynadığı rolü överek, "Türkiye, hem ABD, hem İsrail, hem de Suriye tarafından güvenilen bir ülke" dedi.

Rice, Forbes dergisine verdiği ve metni Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mülakatta, "Türkiye ve Mısır'ın Ortadoğu meselelerinde oynadığı role ilişkin" bir soru üzerine Türkiye konusunda, "Bana göre (ABD dışındaki) başka ülkelerin önderliği alması olumlu bir şey. Örneğin, Türkiye'nin İsrail ile Suriye arasında oynadığı role ilişkin, 'Bu ABD'nin oynayabileceği bir rol değil mi?' diye soran bir düşünce var. Belki bu rolü biz oynayabilirdik, ancak bazen bu rolü ABD'nin oynamaması daha iyi" şeklinde yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Rice, "Türkiye, bizim güvendiğimiz bir müttefik. Türkiye, İsraillilerin ve bariz şekilde Suriyelilerin de güvendiği bir devlet. Öyleyse bu rolü neden Türkiye oynamasın? Sanırım, daha aktif bir diplomatik rol oynamaya hazır devletlerin artması gerçek bir artı" diye konuştu. Rice, kendilerinin de bu konuda Türkiye ile sürekli temas halinde olduklarını belirtti.

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