Rice'tan Rusya'ya: Kas gösterisi yapma!

ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, bugün yapılacak NATO toplantısı öncesinde Rusya'ya, "kas gösterisi" yaparak "çok tehlikeli bir oyun içinde olduğu" uyarısında bulundu.



Rice, Rusya'nın Gürcistan'daki operasyonu nedeniyle bugün olağanüstü toplanacak NATO Konseyi için Brüksel'e yolculuğu sırasında uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "NATO'nun, Rusya'nın, Gürcistan'daki stratejik amaçlarına ulaşmasına engel olacağını, Avrupa'da yeni bir Demir Perde'ye izin vermeyeceğini" söyledi.



"Rusya'nın, Gürcistan'da kazanmasına NATO tarafından izin verilemeyeceğini" kaydeden Rice, İttifakın, "Gürcistan'daki işgalinden ötürü Rusya'yı cezalandıracağını" ifade etti. Rice, Gürcistan ve diğer Doğu Avrupa demokrasilerinin yeniden inşasına destek verilerek, Rusya'nın hırslarının boşa çıkarılacağını belirtti.



Rice şöyle konuştu: "Rusya'nın, Gürcistan'daki demokrasiyi açıkça dinamitlemeyi; askeri kapasite kullanarak Gürcistan altyapısını tahrip etmeyi, imha etmeyi; Gürcistan devletini zayıflatmayı hedefleyen stratejik planlarını boşa çıkarmalıyız. Rusya'nın bu stratejik amaçlarına ulaşmasına engel olmaya kararlıyız."



Rice, Avrupa'yı boydan boya geçen yeni çizgiler çizerek Soğuk Savaş'ı yeniden yaratma çabalarının, eski SSCB cumhuriyetlerinin ve eski "uydu ülkelerin" gözünü korkutarak bu ülkeleri "teslim alma" çabalarının başarısız olacağını söyledi.



Rice, Rusya'nın Ukrayna ve Gürcistan ile ilgili politikalarını kastederek, "(Moskova'nın), Transatlantik yapılara henüz entegre olmamış ülkeleri bir çizgiyle ayırmasına izin vermeyeceğiz" dedi.



NATO toplantısından nasıl bir karar çıkabileceğine ilişkin yorum yapmayan Rice, ancak NATO ülkelerinin, "Avrupa'da yeni çizgileri kabul etmeyeceklerini tek ses olarak ortaya koyacaklarını" belirtti. (AA)