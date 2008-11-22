Rice'ın koltuğuna Hillary oturacak

New York Senatörü, eski “First Lady” Hillary Clinton’ın yeni ABD Başkanı Barack Obama’nın önerdiği Dışişleri Bakanlığı görevini iki haftadır süren pazarlıklar sonucunda dün kabul ettiği bildirildi



New York Times gazetesinin, Clinton’ın iki yardımcısına dayandırdığı haberinde, Hillary Clinton’ın, Obama ile Dışişleri Bakanı olarak görevinin mahiyeti ve yeni ABD Başkanı’nın dış politika planları üzerinde görüşmeler yaptıktan sonra kararını verdiği belirtildi. Kaynaklardan biri, Hillary Clinton’ın göreve hazır olduğunu söylemekle yetindi.



Edinilen bilgilere göre, pazarlıkların en önemli bölümünü eski Başkan Bill Clinton’ın para karşılığı yaptığı konuşmalar ve özellikle Körfez bölgesindeki liderlerle kurduğu iş ilişkileri oluşturdu. Bill Clinton’ın Başkanlık Kütüphanesi için başta Suudi Arabistan olmak üzere işadamları ve liderlerden aldığı bağışlar da Hillary Clinton’ın Bakanlığıyla ilgili yapılan hukuki soruşturma sürecine dahil edildi.