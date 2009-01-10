T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rice: İsrail sivilleri nasıl ayırt etsin!

ABD Dışişleri Bakanı Rice, 'Yoğun nüfuslu Gazze'de İsrail'in sivilleri ayırt edebilmesi zor' yorumunu yaptı

10 Ocak 2009 02:00

ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, kalabalık bir nüfusun yaşadığı Gazze Şeridi'nde İsrail'in operasyonları sırasında sivillere zarar vermemek için seçmesinin zor olduğunu söyledi.

Önceki gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de ateşkes ilanını öngören plana çekimser oy veren tek ülke olan ABD'nin dışişleri bakanı Rice, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sırasında insani yükümlülükleri hakkında soru sorması üzerine, ''Gazze'deki gibi yüksek yoğunluğu bulunan bir bölgede bu çok zor'' dedi. 

Önce eve topladılar, sonra topa tuttular

Rice, ''Aynı zamanda bu bölge, Hamas'ın militanlarını saklamak için insanları canlı kalkan olarak kullandığı, askeri olmayan binaları kullandığı bir bölge. Dolayısıyla zor'' ifadesini de kullandı.

Filistinli hastane kaynakları, İsrail'in 27 Aralık 2008'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 800 kişinin öldüğünü belirtiyor.Gazze'deki acil servis yetkilileri, İsrail saldırılarında ölü sayısın en az 800 olarak açıkladı.. Bunların üçte birini çocuklar oluşturuyor

Yetkililer, aynı dönemde yaralı sayısını 3 bin 300 olarak bildirdi. İsrail ordusu da bu dönemde 3 sivil ile 10 askerin öldüğünü, 154 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24