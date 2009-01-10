Rice: İsrail sivilleri nasıl ayırt etsin!

Önceki gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de ateşkes ilanını öngören plana çekimser oy veren tek ülke olan ABD'nin dışişleri bakanı Rice, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sırasında insani yükümlülükleri hakkında soru sorması üzerine, ''Gazze'deki gibi yüksek yoğunluğu bulunan bir bölgede bu çok zor'' dedi.Rice, ''Aynı zamanda bu bölge, Hamas'ın militanlarını saklamak için insanları canlı kalkan olarak kullandığı, askeri olmayan binaları kullandığı bir bölge. Dolayısıyla zor'' ifadesini de kullandı.Filistinli hastane kaynakları, İsrail'in 27 Aralık 2008'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 800 kişinin öldüğünü belirtiyor.Gazze'deki acil servis yetkilileri, İsrail saldırılarında ölü sayısın en az 800 olarak açıkladı.. Bunların üçte birini çocuklar oluşturuyorYetkililer, aynı dönemde yaralı sayısını 3 bin 300 olarak bildirdi. İsrail ordusu da bu dönemde 3 sivil ile 10 askerin öldüğünü, 154 kişinin de yaralandığını açıkladı.