-RICE: DİPLOMATLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 29.11.2010 - ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Susan Rice, Wikileaks internet sitesince sızdırılan gizli belgelerde Amerikalı diplomatlardan istenilen istihbarat görevleriyle ilgili olarak, ''Diplomatlarımızın çalışmalarıyla son derece gurur duyuyoruz'' dedi. Rice, BM'de gazetecilerin Wikileaks internet sitesi tarafından sızdırılan onbinlerce gizli belgede, BM'de görevli Amerikalı diplomatlardan casusluk yapmalarının istendiğine ilişkin sorular üzerine, ''Şu konuda çok açık olmam lazım, bizim diplomatlarımız sadece diplomattır, hem BM'de hem de dünyada küresel sorunları çözmek ve ABD'nin çıkarlarını gözetmek için çok çalışıyorlar. Onlarla son derece gurur duyuyoruz'' dedi. Amerikalı diplomatların BM'deki diğer yabancı diplomatlarla ilgili detaylı kişisel bilgi toplamakla görevlendirilme nedeninin sorulması üzerine ise Rice şöyle konuştu: ''Diplomatlarımız her gün diplomatların yapması gereken işleri yapıyorlar, ilişki kuruyorlar, müzakere ediyorlar, ABD'nin çıkarlarını ileri götürüyor ve karmaşık sorunlara ortak çözümler buluyorlar. Yaptıkları budur ve bunu da son derece iyi şekilde ve büyük çalışkanlıkla yapıyorlar. Bugün Amerikalı diplomatların hem BM'de hem de tüm dünyada yaptıkları bizim ulusal güvenliğimiz, uluslararası barış ve güvenlik açısından vazgeçilmezdir.'' ''Belgelerin sahte olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?'' sorusu üzerine Rice, bu konunun detayına girmek istemediğini belirtti. Bu belgelerin sızmasının Amerikalı diplomatların görev yapmalarını ne şekilde etkileyeceğinin sorulması üzerine ise Rice, ''Şunu güvenle söylemek isterim ki diplomatlarımız hem BM'de hem de dünyada her gün mükemmel şekilde yaptıkları görevlerini yapmaya devam edecekler. ABD Başkanı Barack Obama liderliğindeki ABD yönetimi, dünyada ortaklarımızla ve müttefiklerimizle olan ilişkilerimizi iyileştirmek ve yeniden inşa etmek açısından son derece büyük ilerlemeler kaydetti. Bizler hem ABD halkının hem de dünya halklarının refahı ve iyiliği için çalışıyoruz, diplomatlarımızın çalışmalarıyla son derece gurur duyuyoruz'' dedi. BM Güvenlik Konseyinin dönem başkanı İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mark Lyall Grant da sorular üzerine, İngiltere'nin bu tür belgelerin sızdırılmasını kınadığını belirterek, konuyla ilgili kesinlikle yorum yapmayacağını söyledi. -BM'NİN POZİSYONU- BM Sözcülüğü de konuyla ilgili olarak basına yaptığı yazılı açıklamada, BM'nin Wikileaks belgelerinin gerçek olup olmadığıyla ilgili olarak yorum yapma durumunda olmadığını, BM'nin nitelik itibarıyla şeffaf bir kurum olduğunu belirtti. New York Times gazetesi belgelere dayanarak verdiği haberde, Amerikalı diplomatlardan, yabancı diplomatların kredi kartı bilgileri ve sık kullandıkları uçuş kartı numaralarıyla ilgili de bilgi elde etmelerinin istendiği, ABD'nin, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın imzasının da bulunduğu bu gizli belgeyle Amerikalı diplomatların ''casusluk konusundaki rollerini genişlettiği'' yorumunu yapmıştı.