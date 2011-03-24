-RICCIARDONE: ''NATO'YA DEVRETMEK İSTİYORUZ'' ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, eşi Marie Ricciardone ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i ziyaret etti. Ricciardone ve eşini, eşi Nevin Gökçek ile birlikte çiçeklerle karşılayan Melih Gökçek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, daha önce uzun yıllar Türkiye'de yaşayan Büyükelçiye ''Tekrar hoşgeldiniz'' dedi. Büyükelçinin çok iyi Türkçe bildiğini anımsatan Gökçek, elçilikle yeni temaslar olduğunu belirterek, ''Elçilik binasının değiştirilmesi noktasında bazı gayretleri var. O konuda yetkililer karşılıklı görüşüyorlar. O konuda biz de size yardımcı olmaya çalışacağız. Dikmen Vadisi'nde bir yer vereceğiz belki, onun karşılığında elçilik binasını bize verecekler. Takas söz konusu olacak belki. Ama daha kesinleşmiş birşey yok. Görüşmeler devam ediyor'' diye konuştu. Büyükelçi Ricciardone, elçiliğin Cumhuriyetin ilk yıllarından beri Ankara'da bulunduğunu belirterek, evsahipliği için Gökçek'e ve Ankaralılara teşekkür etti. Çocuklarının Ankara'da okuduğunu ifade eden Ricciardone, ''Kendimizi ziyaretçi olarak hissetmiyoruz. Ankaralı sayılırız. Burası bizim ikinci evimiz gibi. Bugünün Ankara'sı tüm Türkiye'nin gurur duyacağı bir başkent'' dedi. ABD Büyükelçisi Ricciardone, Ankara'da birçok arkadaşları, dostları bulunduğunu belirterek, ''ev alma komşu al'' atasözüne atıfta bulundu. Ricciardone, bir gazetecinin ''Libya'da bir iç savaş var. ABD'nin sonraki hamlesi ne olacak ve Türkiye'nin Libya politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti: ''ABD, Türkiye ile tamamen aynı fikirde. Bir an önce Libya konusunu, tamamen NATO'ya devretmek istiyoruz. NATO'nun misyonu nedir? NATO'nun misyonu, BM'nin 1973 sayılı kararı uyarınca bulunuyoruz. Çok açık bir misyon var, amaç Libya halkını korumaktır. Bu çok açık. Hepimiz biliyoruz. Bunun için Türkiye ile beraber çalışıyoruz.''