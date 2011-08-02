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RICCIARDONE'DEN RAMAZAN MESAJI ANKARA (A.A)

02 Ağustos 2011 15:23

-RICCIARDONE'DEN RAMAZAN MESAJI ANKARA (A.A) - 02.08.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, ramazan ayı dolayısıyla bir video mesajı yayımladı. Ricciardone, Türkçe olarak seslendiği mesajında, eşi Marie ve kızları Francesca ile tekrar ramazan ayında Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Ricciardone, şunları söyledi: "Özellikle ramazan ruhu, Türklerin misafirperverliğini daha da güzel yansıtıyor. Ramazan, aile sevgisi, kardeşlik ve sahip olduklarımız için şükretme gibi değerleri vurgular. Biz de aynı değerleri paylaşıyoruz. Günümüzde karşı karşıya olduğumuz zorlukların üstesinden ancak hoşgörü ve birlikte çalışarak gelebiliriz. Türkiye gibi, hoşgörülü ve zengin bir mozaiğe sahip, önemli bir ülkede yeniden görev yapmaktan büyük gurur duyuyorum. Tekrar hepinizin ramazanı mübarek olsun."

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